В России представили "умную" систему для охраны границ: почему она не помешает ВСУ

Вооруженные силы РФ уже применяют комплексы "Муром", похожие по характеристикам и функционалу, но украинские воины регулярно их уничтожают.

На выставке "Армия-2023", которая проходит в России, представитель местной компании "Швабе" рассказал агентству ТАСС о новой сверхдальней системе по охране границы. По словам гендиректора компании Вадима Калюгина, этот оптоволоконный комплекс, название которого не раскрывается, способен обнаруживать, распознавать и идентифицировать различные объекты в любое время дня и ночи. Впрлне возможно, речь идет о системе "Астрон 4В", которая представлена на сайте производителя.

Комплекс, разработанный ОКБ "Астрон" (входит в "Швабе"), может быть использован автономно или интегрирован в системы безопасности объектов, территорий, акваторий и воздушного пространства. По словам Калюгина, система может определить грузовик на расстоянии в 10 километров, а вражеского солдата на дистанции в 5 километров.

С технической точки зрения комплекс оснащен тепловизором, камерами наблюдения и дальномером. Анализом изображения занимается специальное ПО, которое создано специалистами ОКБ "Астрон".

И хотя кроме основных характеристик больше ничего не известно о новом комплексе, даже название держится в секрете, но он очень напоминает по своим возможностям комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-П". Он может работать автономно с элеваторов и других высоких объектов. Комплекс видит человека на 10 км камерой и на 4 км тепловизором. Комплекс поставляется российским разработчиком и производителем специальной техники и беспилотных летательных аппаратов "Стилсофт".

ВСУ постоянно и очень успешно уничтожают небольшими дронами подобные комплексы, которые оккупанты устанавливают на линии фронта. Например, совсем недавно боец теробороны 108-й отдельной бригады применил FPV-дрон и уничтожил модификацию этой системы "Муром-М". А бойцы бригады "Сталевий кордон" использовали FPV-дрон на Харьковском направлении, чтобы уничтожить комплекс видео-тепловизионного наблюдения.

Ранее Фокус рассказывал, что Белорусь увеличивает количество станций РЭБ на границе с Украиной. Беларусь прибыли специалисты от производителей оборудования и российские военные, которые начали обустраивать границу системами наблюдения типа Муром-П и Муром М.