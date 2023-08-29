Поставлял детали для военных дронов: Германия арестовала бизнесмена, помогавшего России

По версии Генпрокуратуры, Вальдемар В., нарушил санкционные ограничения и заработал на продаже запчастей РФ 715 000 евро.

Генеральная прокуратура Германии выдала очередной ордер на арест по обвинению в нарушении Закона о внешней торговле гражданина Германии и России Вальдемара В., сообщается на официальном сайте ведомства. Следственный судья Федерального суда вчера выдал ордер на арест обвиняемого и распорядился о дальнейшем применении предварительного заключения.

Вальдемар В. обвиняется следствием в том, что он нарушал санкционный закон являясь управляющим директором двух компаний, которые он основал в Сааре для международной торговли электронными компонентами. За последние три года он экспортировал 26 электронных компонентов в компанию в России, производящую военную технику. В число этой техники входит беспилотник "Орлан-10", который в настоящее время используется российскими оккупантами в Украине. Компоненты, поставляемые обвиняемым, являются общей частью этого дрона и подпадают под действие Постановления об эмбарго в отношении России (ЕС) № 833/2014.

Чтобы обойти санкции ЕС, Вальдемар В. обычно импортировал соответствующие товары из-за границы в Германию, а затем экспортировал их в Россию – в некоторых случаях через компанию в Баден-Вюртемберге, которую он контролировал. Первоначально экспорт осуществлялся в две гражданские подставные компании, базирующиеся в России. После нападения России на Украину в феврале 2022 года Вальдемар В. перешел на транспортировку товаров в Россию через Дубай и Литву, в том числе, с помощью подставных получателей в третьих странах. Общая стоимость незаконно изготовленных компонентов, как отмечает прокуратура, составляет около 715 000 евро.

Этот новый ордер на арест следственного судьи Федерального суда заменяет ордер на арест Окружного суда Мангейма от 8 марта 2023 года, на основании которого обвиняемый находился под стражей с 9 марта 2023 года. Федеральная прокуратура приступила к рассмотрению дела 20 марта 2023 года ввиду особой важности дела. Сам обвиняемый уже находится под стражей в ожидании суда.

По похожей схеме действовал некий Дмитрий К., которого арестовали в Нидерландах в 2022 году. Он так же поставлял санкционные чипы и дроны в РФ.

Российские оккупанты активно используют "Орлан-10" для разведки и наведения своих РСЗО. Беспилотник кружит над определенной территорией на высоте 3 км и обозначив необходимые цели, передает координаты расчетам РСЗО "Торнадо" армии РФ.

Ранее Фокус сообщал, что РФ получает все больше технологий для сборки оружия. Россия только за последний год увеличила сумму закупок микросхем и процессоров с $1,8 млрд до $2,5 млрд. "Серые поставки" проходят через Китай, ОАЭ и другие страны Азии.