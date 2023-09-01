ВСУ получат 50 новых ударных дронов Punisher: перекроют 45 000 км фронта (видео)

Punisher считают одним из самых эффективных беспилотников украинской армии, ведь с 2016 года оккупанты не смогли сбить ни одной единицы.

Вооруженные силы Украины в сентябре получат первую часть из 50 Punisher, которые считаются одними из лучших украинских дронов. Портал Dev.ua рассказал, чем такие беспилотники полезны для армии.

Компания Cosmolot собрала 100 млн грн, которые передаст на производство 50 дронов Punisher, способных уничтожить по три цели всего за один вылет. Благодаря бесшумности и малозаметности они остаются незаметными для средств радиоэлектронной борьбы российских оккупантов.

Украинские военные уже применяют беспилотники Punisher Фото: UA Dynamics

По словам представителей компании, первую партию из 15 дронов ВСУ получат уже в этом месяце, а последующие экземпляры беспилотников прибудут на фронт в октябре и ноябре. Дроны попадут в те подразделения, которые уже имеют богатый опыт работы с ними и лучше остальных применяют Punisher на поле боя. Представители компании отмечают, что по их мнению, 50 дронов Punisher способны "прикрыть" 45 000 квадратных километров украинской территории.

Одним из важных факторов при выборе поддержки программ создания украинских дронов в Cosmolot назвали многоразовость Punisher и его защищенность. А еще этот беспилотник уничтожает цели, которые гораздо дороже его стоимости.

Как дрон Punisher карает российских оккупантов

Дроны Punisher разрабатываются с 2016 года компанией UA Dynamics. С самого начала их поставляли только для Сил Специальных Операций Украины, которые боролись с оккупантами в Донецкой и Луганской областях. За несколько лет до вторжения России наши бойцы успешно применяли Punisher более 120 раз. В данный момент для ВСУ поставлено больше 70 комплектов Punisher.

Разработчики продолжают модернизировать и улучшать этот уникальный ударный беспилотник. Вскоре на фронт поступит его модернизированная версия.

"Мы будем снабжать подразделения модернизированными дронами, которые не просто могут работать в условиях радиоэлектронной борьбы, а будут охотиться за российскими РЭБами", ― рассказал Максим Субботин, основатель UA Dynamics. "Пусть оккупанты готовятся к сюрпризам", ― подчеркнул он.

Характеристики ударного дрона:

размах крыльев — 2 м;

крейсерская скорость — 80 км/ч;

максимальная скорость — 198 км/ч;

дальность полета — до 45 км;

эффективная высота — до 400 м;

допустимая скорость ветра — 21 м/c.

Западные журналисты о дроне Punisher

Равнее Фокус рассказывал, как дроны Punisher за один день уничтожили техники РФ на $30 млн. Операторы совершили пять налетов, потратив бомб на $1000. Самой ценной их жертвой стал российский ЗРК "Тор" стоимостью $25 млн.