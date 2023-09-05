Сбивает дроны и прожигает 8 мм брони: военные испытали лазерную пушку Titanis (видео)

Комплексом Titanis уже заинтересовались представители стран Европы, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Северной Америки.

Оборонная компания Electro Optic Systems (EOS) из Австралии 25 августа провела испытания своего лазерного оружия Titanis на полигоне Клондайк в западной части Нового Южного Уэльса (США). Разработчики отчитались об успехах своей "бесшумной и смертоносной" системы на официальном сайте.

Энергетическая система Titanis с водяным охлаждением и мощностью 34 кВт успешно уничтожила дроны. Кроме того, лазер прожигала стальные пластины толщиной 8 мм на расстоянии более километра, что дает возможность бороться не только с беспилотниками, но и с легкой бронированной техникой врага.

Вот как система Titanis поражает дроны Фото: EOS

Система Titanis обнаруживает и отслеживает цели с помощью современного импульсного доплеровского радара 4D AESA и пассивного радиочастотного обнаружения. Система отслеживает угрозу с помощью высокоточных инфракрасных камер и камер дневного света, а также передового программного обеспечения для видеослежения, а затем использует некинетический ингибитор радиочастот (РЧ) для борьбы с дронами. Если радиочастотный ингибитор не сработает, Titanis переключается на жесткое уничтожение лазером.

Titanis построен на основе проверенных на практике подсистем для обнаружения всех типов дронов, включая неподвижное крыло и квадрокоптеры массой до 600 кг. Система предлагает возможности обнаружения и поражения целей врага со временем отклика от 1 до 4 секунд, что обеспечивает быстрое реагирование на угрозы БПЛА. Кроме лазера модуль Titanis можно оснастить дополнительным пулеметом калибра 7,62 мм для более широкого выбора способа уничтожения целей.

Вместе с лазером можно установить скорострельный пулемет Фото: EOS

Мэтт Джонс, исполнительный вице-президент EOS по оборонным системам, сказал, что система предназначена для борьбы с дронами, но ее можно улучшить нарастив мощность для уничтожения целого ряда объектов: бронетехники, высокоскоростных ракет или гиперзвуковых ракет.

"Направленная энергия как технология имеет широкий спектр применений: от маломощных систем подавляющих датчики до очень мощных систем, которые могут сбивать гиперзвуковые ракеты даже из космоса", — он сказал.

Разработчики системы подчеркивают, что направленная энергия имеет огромные технические преимущества по сравнению с другими способами уничтожения техники противника. Это играет важную роль, поскольку ракеты и дроны летят все быстрее и только лазер, бьющий по цели со скоростью света (300 тыс. км/с.) способен их остановить.

В Electro Optic Systems отмечают, что ее комплексом Titanis уже заинтересовались представители стран Европы, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Северной Америки. Есть множество правительственных чиновников, проявляющих особый интерес к развитию энергетического оружия.

Но пока что компания не заключала никаких контрактов на систему направленной энергии Titanis и продолжает ее улучшать.

"Наши испытания на полигоне, — это демонстрация того, что технология работает, и что мы можем эффективно противостоять дронам с помощью направленной энергии", — заявляет Мэтт Джонс.

Ранее Фокус сообщал, что Израиль собирается стать первой страной в мире, которая запустит лазерную ПВО. Как уверяют в компании Rafael Advanced Defense Systems, она должна защитить страну от вражеских дронов и авиации.

Китайские ученые заявили о создании "бесконечного" боевого лазера. Благодаря новой системе охлаждения лазерные установки могут стать компактнее и не перегреваться. Если это правда, то науку и военную промышленность ждет огромный прорыв.