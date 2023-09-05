"Затрофеили": пограничники сбили вражеский FPV-дрон под Запорожьем (фото)

По словам военных, теперь беспилотник будет использоваться против предыдущих "хозяев".

Сотрудники Государственной пограничной службы "затрофеили" вражеский беспилотный ударный дрон на Запорожском направлении. Об этом сообщает Госпогранслужба.

"На Запорожском направлении бойцы ГНСУ посадили вражеский ударный дрон", — говорится в сообщении.

Как оказалось, пограничники сбили российский FPV-дрон.

"Антидроновое ружье приземлило беспилотник настолько "мягко", что дает возможность нашим воинам профессионально направлять все его настройки против предыдущего "хозяина"", — добавили в ГНСУ.

Пограничники сбили российский FPV-дрон

Напомним, что командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал о работе мобильной огневой группы ПВО на Киевщине. Бойцы в течение двух недель сбили российскую крылатую ракету Х-101 и дрон-камикадзе Shahed.

2 сентября жители Кривого Рога слышали взрывы в небе, причем воздушную тревогу объявили примерно тогда же. Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак объяснил, что взрывы — успешная работа сил ПВО Воздушного "Восток" ВСУ. Был сбит разведывательный дрон "Мерлин" ВС РФ.