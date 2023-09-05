Инженеры создали ультракомпактный радар Giraffe 1X: защитит от дронов, ракет и снарядов

Система Giraffe 1X очень мобильная благодаря своим размерам, и обнаруживает дроны на расстоянии 75 км. В Украине уже применяют ее "старшего брата".

Компания Saab разрабатывает ультракомпактную версию радара Giraffe, который ВСУ активно используют в боях против оккупантов. На официальном сайте компании опубликован пресс-релиз, согласно которому вскоре должна появиться уменьшенная версия под названием Giraffe 1X.

Как отмечает компания, новая конфигурация спроектирована таким образом, чтобы ее можно было легко транспортировать, быстро перемещать и быстро вводить в эксплуатацию: все функции радарной системы крайне важны на современном поле боя или там, где воздушные угрозы с любого направления представляют больший риск.

Giraffe 1X Deployment Set — это легко развертываемый, компактный и надежный, программный, легкий радар типа 3D AESA. Небольшая занимаемая площадь и большой радиус сканирования (75 км) делают его идеальным для молниеносных операций, где важна мобильность и быстрота реакции на угрозы.

Относительно небольшая система Giraffe 1X способна предоставить командирам подразделений точные данные о целях для средств противовоздушной обороны, таких как дроны и ракеты врага. Немаловажной функцией является выявление минометных расчетов и артиллерии.

Система управления радаром Giraffe 1X Фото: SAAB

Новую систему обещают показать в рамках выставки DSEI 2023 в Лондоне с 12 по 15 сентября. На выставке соберутся представители лучших международных компаний производителей оружейных систем и программного обеспечения для них.

Ранее Фокус сообщал, что российская ПВО пропускает картонные дроны ВСУ, принимая за птиц. Дронам Corvo PPDS от SYPAQ удается оставаться невидимыми для системы ПВО противника потому, что радиоволны иначе взаимодействуют с картоном или пенопластом, чем с металлами, из которого изготовлены большинство дронов.

Так же стало известно, чем картонные дроны ВСУ опасны для истребителей ВС РФ. В силу своих технических возможностей картонные беспилотники не могут подорвать мощные истребители, но способны нанести им мелкие рваные повреждения, из-за которых те уже не смогут летать.

Тем временем, в РФ придумали, как защитить Москву от дронов. Там построили вышку с "Панцирем-С1".