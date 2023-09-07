В Турции показали таинственный дрон Gokhun: когда его получат военные (видео)

Новый турецкий беспилотник оснащен гибридным двигателем, может летать до 16 часов и запускаться даже с кораблей.

Турецкая оборонная и аэрокосмическая компания ESEN представила журналистам совершенно новый разведывательный беспилотник Gokhun с системой вертикального взлета и посадки (VTOL). Как сообщает военный портал Shephardmedia со слов директора компании Джема Угура, испытания дрона планируется завершить до конца 2023 года.

Уже известны основные характеристики Gokhun. Беспилотник двухтактным инжекторным двигателем мощностью 15 л.с., имеет длину 3,62 м, размах крыла 5,76 м, автономность 9–16 часов в зависимости от полезной нагрузки, дальность прямой видимости 150 км, максимальную взлетную массу 110 кг, полезную нагрузку плюс запас топлива 26 кг и крейсерскую скорость 52–85 км/час. Он предназначен для выполнения задач разведки и наблюдения, может длительное время находиться в воздухе на средних высотах и ​​может быть развернут с кораблей.

Генеральный директор также сообщил, что испытания дрона планируется завершить к концу этого года. Gokhun — это БПЛА вертикального взлета и посадки, а его вес позволяет отнести его к категории малых БПЛА (класс I по классификации НАТО). Благодаря своей выносливости, высоте и дальности полета он соответствует классу тактических БПЛА (класс II НАТО) и может нести две разные полезные нагрузки одновременно.

По мнению директора ESEN, рынок дронов сегодня очень насыщен, но другие страны, помимо Турции, должны заинтересоваться новой моделью.

"Если мы посмотрим на тендеры за рубежом за последние два-три года, в США существует система продления. Там хотят такую ​​же машину типа Gokhun. Они также рассматривают такие самолеты в системах, которые взлетают и приземляются на корабли", — сказал Джем Угур.

БПЛА оснащен гибридным двигателем и будет использоваться для разведки Фото: Скриншот

Ранее Фокус рассказывал, что турецкая армия получила на вооружение САУ нового поколения Firtina II. Это высокотехнологичная САУ, которая имеет значительное количество автоматизированных систем, включая полностью автоматизированную систему заряжания.

Так же, Турция создает "Цифровые войска". Турецкие дроны будут управлять беспилотными машинами на земле. Наши партнеры провели успешные военные испытания, в которых протестировали совместную работу беспилотников и автономного транспорта.