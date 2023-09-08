Украина может закупить боевых роботов-"пауков" Funnel Web: чем они полезны для ВСУ (фото)

Беспилотники Funnel Web могут быстро подбираться очень близко к позициям противника и запускать ракеты в автономном режиме.

Украина проявляет внимание к автономному боевому роботу Funnel Web из Австралии, который может уничтожать технику и живую силу противника. Об этом пишет издание The Sun в своем материале, опубликованном в среду, 6 сентября.

По данным медиа, некоторые представители Минобороны Украины внимательно следят за проектом робота и обсуждают планы его безопасного использования в войне с Россией. Автономная система, запускающая ракеты, способна прорвать линию сопротивления противника, может помочь и значительно ускорить контрнаступление Вооруженных сил Украины.

Что известно о Funnel Web

Названный в честь смертоносного австралийского паука, Funnel Web можно управлять с помощью простого портативного устройства. Беспилотник оборудованный камерами, которые позволяют оператору оценить боевую обстановку и как можно точнее навести ракеты на цель.

Прототипы этих пусковых установок небольшие, размером 60х900 мм и весом всего 1,5 кг. Это означает, что они могут быстро перемещаться и занимать наиболее выгодную позицию для того, чтобы произвести удар. Размер ракеты, которую можно запустить с помощью роботов варьируется от 80 мм до 1,2 м.

Отметим, что на 31-й Международной оборонной выставке в Польше во вторник производитель ракеты Black Sky Aerospace и разработчик роботов Funnel Web Systems сообщили, что демонстрация ракетной установки прошла успешно. Генеральный директор Black Sky Aerospace в своем выступлении особо подчеркнул то, что его беспилотники помогают сохранить жизнь военным, так как могут подступаться очень близко к позициям противника, а сам запуск ракеты производится дистанционно.

Чем новый беспилотник может быть Полезен ВСУ и не только

Также в Black Sky Aerospace считают, что их "ядовитых пауков" может использовать не только Украина, но и соседние с ней страны, чтобы уменьшить вероятность развития боевых действий уже на своих территориях.

"То, что происходит сейчас в Украине, показывает, что инновационный цикл должен реагировать на самые современные угрозы и возможности. Если силы вторжения подумают, что под любым углом могут быть установлены роботизированные ракеты, то, возможно, это заставит их задуматься", — высказал мнение глава отдела системного проектирования компании-разработчика роботов Андре Преллер.

Компания также уверяет, что уже может изготавливать ряд ракет к этой системе на заказ с темпами производства в около 100 единиц для обычных ракет, а также 25 единиц специализированных управляемых ракет UTE в неделю.

Так выглядит новая австралийская система Funnel Web

Напомним, в конце июля стало известно, что ВСУ нужно 10 000 роботов для борьбы с Россией. Роботы, такие как "Скорпион 2", уже помогают украинским военным проводить боевые операции, но их все еще очень мало.

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