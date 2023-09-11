ВСУ дроном уничтожили редкую станцию "Кредо-М1": чем она опасна на фронте (видео)

Комплекс помогает оккупантам находить технику на земле, воде и в воздухе, мешая украинским войскам атаковать.

В Донецкой области бойцы 24 ОМБр "Рарог" благодаря меткости оператора FPV-дрона уничтожили редкий разведывательный комплекс оккупантов "Кредо-М1". Об этом сообщает глава Минцифры Михаил Федоров на своем Telegram-канале. Этот ударный дрон является одним из беспилотников, которые получают бойцы ВСУ в рамках проекта "Армия дронов".

Разведывательный комплекс "Кредо-М1" нельзя назвать новинкой, он находится на вооружении армии России начиная с 2002 года, но его функционал остается вполне актуальным и для сегодняшних боевых действий. Эта система способна самостоятельно в автоматическом режиме обнаруживать и передавать координаты обнаруженных целей противника. Например, установка может обнаружить танк на расстоянии в 16 км, заметить бойца на расстоянии в 7-8 км и определить разрыв снаряда артиллерии на отдалении в 5 км.

А еще комплекс служит радаром для обнаружения воздушных целей и может помогать корректировать огонь своей артиллерии в любое время суток вне зависимости от погодных условий. Система довольно автономна — установленная в определенном месте "Кредо-М1" способна от аккумуляторов проработать более суток. Разработчики системы отмечают, что она обеспечивает цветное кодирование целей, выводит цифровую карту местности, а также помогает россиянам формировать защитные рубежи и контролировать запрещенные зоны.

"Теперь россияне не смогут определять координаты объектов на земле, воде, в воздухе и корректировать артиллерию. Спасибо воинам за работу. Работаем, чтобы "птичек" от Армии дронов было больше, а техники врагов — меньше", — написал глава Минцифры.

"Кредо-М1" — довольно редкий "гость" на фронте. Последний раз эту систему бойцам ВСУ удалось "затрофеить" год назад.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине создали боевой дрон Hunter Killer 20. По словам разработчика, беспилотники Hunter Killer 20 уже применяют спецподразделения ВСУ, чтобы уничтожать оккупантов.

А СБУ впервые показала секретные дроны "Морок". Украинские беспилотники самолетного типа под названием "Морок" могут залетать в тыл противника на расстояние до 800 километров.