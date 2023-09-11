Спецназ ГУР захватил на "вышках Бойко" радар "Нева-Б": как теперь послужит Украине (видео)
Радиолокационная система "Нева-Б" следит передвижениями любого транспорта на расстоянии до 30 км, отслеживая до 200 целей.
Во время успешной операции по возвращению контроля над "вышками Бойко" в Черном море украинскому спецназу Главного разведывательного управления удалось захватить ценный российский радар "Нева-Б", который использовали оккупанты. Как сообщается в Telegram-канале ведомства, во время этой сложной операции бойцам пришлось сражаться с истребителем ВВС России и спасать своего побратима, который провел в воде 14 часов.
Радиолокационная станция "Нева-Б" имеет компактные размеры и служит радаром слежения как на суше, так и на море. Радар разработала корпорация "Рособоронэкспорт" для возможности отслеживания объектов на обширных степных или водных территориях. Так же радар может одновременно отслеживать до 200 целей и работает в Ка-диапазоне, что позволяет обнаруживать даже самые малые целы. Разработчики утверждают, что их радар предназначен для охраны критически важной инфраструктуры: мостов, дамб, объектов ТЭК и т.д.
"Нева-Б" способна засечь человека на расстоянии до 2 км, автомобиль (или лодку) на расстоянии 15 км, грузовик (или крупный катер) на удалении в 30 км. Российские оккупанты использовали радар для слежения за перемещениями ВСУ в море, но теперь они лишены этой возможности.
Как ранее сообщалось, спецподразделение ГУР полностью восстановило контроль над так называемыми газо-нефтяными "вышками Бойко", которые Россия захватила еще в 2015 году после оккупации Крыма. Под украинским контролем теперь находятся буровые платформы "Петр Годованец" и "Украина", СПБУ "Таврида" и СПБУ "Сиваш".
Бойцам спецподразделения пришлось столкнуться с атакой российского истребителя Су-30, который активно атаковал наши суда. С помощью ПЗРК истребитель оккупантов удалось подбить и ему пришлось в аварийном режиме возвращаться на базу. Из-за резких маневров в ходе боя один из бойцов ГУР оказался за бортом и из-за продолжительной атаки самолета его не удавалось эвакуировать.
К счастью, отогнав истребитель врага, с помощью разведывательного БПЛА бойца с позывным "Конан" удалось спасти. Парню пришлось находиться в воде почти 14 часов.
Ранее Фокус рассказывал, почему возвращение под контроль "вышек Бойко" важная победа для Украины. По словам экспертов, теперь россияне не смогут добывать там газ и поставлять его на полуостров, а так же ослабнет разведка ВС РФ юга Украины.