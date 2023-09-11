Вблизи Змеиного Силы обороны сбили вражеский дрон "Форпост" стоимостью четверть миллиарда гривен

Многофункциональный БпЛА используют для разведки и чтобы наносить удары с помощью ракет.

В Одесской области в районе острова Змеиный силы ПВО сбили вражеский дрон "Форпост". Это многофункциональный беспилотник, способный к ведению разведки и подсветке целей лазером для высокоточных боеприпасов. Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.

Беспилотник может проводить разведку и находиться в полете до 18 часов и преодолеть расстояние до 250 км. В новой версии эти показатели увеличились до 350 км.

"После модернизации на БпЛА этого типа появился и обновленный канал связи, также заявлено о разработке подвесных контейнеров с дополнительными системами, в частности, радара для обнаружения целей на суше, комплекса радиотехнической разведки, а также ретрансляции сигнала. "Форпост" — многофункциональный дрон, стоимость которого около 6 млн долларов (более 225 тыс грн)", — говорится в сообщении Сил обороны юга.

Характеристики дрона "Форпост" (после модификации):

длина: 6 м;

размах крыла: 9,1 м;

максимальный взлетный вес: 500 кг;

вес полезной нагрузки: до 100 кг;

крейсерская скорость: до 180 км/ч;

продолжительность полета: до 18 ч;

максимальная высота: 5 км;

радиус действия связи: 450 км.

Дрон "Форпост" является российской версией израильского беспилотника Searcher Mk II. Сначала россияне изготавливали только разведывательные модели "Форпост-Р", а затем запустили производство разведывательно-ударной версии "Форпост-РУ". Дрон вооружили 2 небольшими ракетами, способными уничтожать одиночные наземные цели, такие как боевая техника и комплексы ПВО.

Напомним, что минобороны РФ показало работу дрона "Форпост", вооруженного бомбами КАБ-20С. Ведомство показало подготовку и взлет беспилотника, который ВС РФ используют для ведения разведки, корректировки огня и нанесения ударов.

Ранее сообщалось, что в Украине создали боевой дрон Hunter Killer 20. Технические характеристики БпЛА позволяют ему без особых трудностей долететь до Москвы для выполнения боевых задач. Он может обходить систему ПВО РФ и почти неуязвим для радиоэлектронных помех.