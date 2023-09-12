Будет больше дронов для ВСУ: "Антонов" запускает новый центр беспилотников, — СМИ

Мощности "Антонова" помогут разработчикам создавать новые летательные аппараты, чтобы снизить зависимость украинцев от зарубежных БПЛА.

Государственное предприятие "Антонов" открывает центр изготовления беспилотников, который поможет украинской армии. Об этом говорится в материале Reuters, который был опубликован во вторник, 12 сентября.

Журналисты медиа побывали на закрытой презентации "Укроборонпрома", во время которой и получили соответсвующую информацию. Также на правах анонимности они пообщались с респондентом, который ознакомлен с дальнейшими планами концерна "Антонов".

По его словам, производство дронов теперь может поддержать устаревшие советские аэрокосмические компании, такие как "Антонов", которые потеряли крупного клиента в России и понесли значительный ущерб от российских атак. Кроме того новый центр беспилотных летательных аппаратов теперь может лучше удовлетворять военные потребности Украины и дать инженерам "Антонова" больше работы. Также он предлагает услуги, включающие экспериментальные аэродинамические исследования, создание полнофункциональных тренажеров для обучения операторов беспилотных летательных аппаратов и разработку стандартов компонентов.

Отметим, что в рамках "Укроборонпрома" отечественный концерн "Антонов" в прошлом уже проектировал и производил беспилотники, в том числе и модель БПЛА "Горлица". Однако до войны главным приоритетом предприятия были грузовые самолеты.

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Какая ситуация с беспилотниками в Украине сейчас

Reuters отмечет, что Украина в основном зависела от иностранных БПЛА после того, как Россия начала вторжение 24 февраля 2022 года, но по состоянию на сейчас способна производить значительное количество различных типов дронов благодаря интенсивной поддержке новых производителей.

Соотношение отечественных и зарубежных беспилотников в арсенале Украины оценить сложно из-за большого количества используемых систем, их резкого истощения и секретности военного времени. Согласно недавним заявлениям высокопоставленных чиновников, в Украине имеется около 200 производителей дронов, а ее вооруженные силы подписали контракты на поставку 30 новых моделей дронов отечественного производства. Однако большинство из них — это стартапы, основанные после вторжения и действующие в небольших масштабах, часто не имеющие производственных мощностей и отраслевой поддержки, необходимых для того, чтобы стать значимыми игроками на рынке БПЛА.

Напомним, в начале августа министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил о том, что Украина после войны станет лидером по производству БПЛА. По словам главы Минцифры, опыт, который Украина получает во время войны, уникален с точки зрения постоянного совершенствования технологий, процесса исследований, разработок и масштабирования производства.

О том, что в будущем украинские беспилотники станут одними из лучших в мире и со временем не будут уступать даже израильским заявлял секретарь СНБО Алексей Данилов. Среди главных преимуществ украинских БПЛА он называл тесную связь военных с разработчиками, благодаря чему у них есть возможность сигнализировать о каждой проблеме, которая возникает в процессе эксплуатации техники.