СБУ может использоваить израильские дроны Harpy против ПВО РФ в Крыму, — военные эксперты

Комплекс "Триумф" в Евпатории, вероятно, помогли уничтожить ударные беспилотники Harpy, которые ВСУ уже применяли ранее.

Во время ночной атаки на Евпаторию, в результате которой был уничтожен современный российский комплекс противовоздушной обороны С-400 "Триумф", Служба безопасности Украины могла использовать особые дроны-камикадзе для уничтожения радара. Так считает военное издание Defense Express.

Автор аналитического материала основывает свое мнение на сообщении источника "Української Правди", который утверждает, что сначала дроны вывели из строя радиолокационные станции, а уже потом две крылатые ракеты "Нептун", запущенные ВСУ, завершили уничтожение С-400. При этом эксперт особое внимание отводит очередности выпущенных боеприпасов: сначала полетели дроны, а потом ракеты. Еще одним аргументом эксперт считает сбитый украинский беспилотник.

Как отмечает Defense Express, подобная тактика использования различных боевых дронов для подавления радаров не нова. "Камикадзе" Harpy компания Israel Aerospace Industries разработала в 1989 году конкретно для борьбы с радиолокационными комплексами (РЛС) и именно с этой модели скопировали дизайн своего Shahed иранские инженеры.

Израильский дрон Harpy Фото: Wikipedia

Эксперт отмечает, что дрон-камикадзе Harpy может пролететь до 400 км и несет боевую часть весом в 15 кг. Harpy представляет собой достаточно эффективный и относительно дешевый способ поражения радиолокационных станций российских оккупантов. Такой дрон запускается с земли, может преодолевать значительное расстояние, а на конечном участке самостоятельно наводится на излучение РЛС, без необходимости в спутниковой навигации, которая может быть подавлена ​​средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Подобные дроны-камикадзе также есть у Тайваня, разработка называется Chien Hsiang. В Китае совсем недавно испытали свою модель "Подсолнух-200", которая одновременно напоминает Harpy и Shahed-136.

По мнению автора материала, нельзя сказать, что Harpy, как и другие дроны-камикадзе, является уникальным оружием, он может страдать от специализированных помех, а также атаковать ложные цели, имитирующие РЛС. Но учитывая стоимость таких дронов их использование — это вполне рабочее решение, потому что такие беспилотники дают возможность активно поражать средства ПВО противника на больших расстояниях. И если учитывать обнародованную информацию из анонимного источника в СБУ, у украинских бойцов уже есть именно такие возможности.

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