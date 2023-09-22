Honor не будет как Huawei выпускать свои чипы: продолжит использовать Qualcomm и MediaTek

В компании Honor считают, что компании Qualcomm (США) и MediaTek (Тайвань) предлагают "лучшие решения".

Бренд Honor, который раньше принадлежал компании Huawei, не собирается заниматься разработкой и производством собственных чипов, так как у производителей процессоров Qualcomm и MediaTek имеют лучшие предложения. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на слова гендиректора Honor Джорджа Чжао Мина.

Компании Huawei пришлось расстаться со своим брендом Honor после того, как США ввели технологические санкции против Huawei обвинив компанию в шпионаже. В результате уже несколько лет к ряду смартфоны Huawei работающие на ОС Andriod не могут получить доступ к фирменным сервисам Google, что стало причиной значительного спада популярности Huawei на мировой рынке. После продажи бренда Honor смартфоны под этой маркой стали "чистыми" и не подлежат санкциям и получают сервисы Google.

В сентябре Honor увеличил свою финансирование своего научно-исследовательского подразделения до $142,5 млн и эксперты рынка сделали вывод, что Honor сохранив родственные связи с Huawei (в топ-менеджмент Honor входят бывшие сотрудники Huawei), так же как и санкционный бренд займется разработкой и производством собственных современных процессоров.

Напомним, Huawei выпустил свой смартфон Mate 60 Pro на 7-нм процессоре Kirin 9000s производства китайской фабрики SMIC, что стало шоком для США. Вашингтон заявлял, что благодаря их технологическим санкциям против Китая, которые поддержали монополисты на рынке литографического оборудования (Япония и Нидерланды) у КНР не получится разрабатывать современные полупроводники.

Джордж Чжао Мин когда-то работал в Huawei, а теперь руководит брендом Honor Фото: Honor

Однако, по словам генерального директора Джорджа Чжао Мина, Honor не планирует разрабатывать собственные передовые чипы, поскольку Qualcomm (США) и MediaTek (Тайвань) предлагают "лучшие решения". Глава компании уточнил, что инженеры Honor сосредоточатся на неосновных чипах, таких как C1, для улучшения сигнала 5G.

Так же гендиректор бренда опроверг слухи о том, что Honor может вернуться в лоно Huawei. Он сказал, что владелец бренда Honor — компания Zhixin New Information Technology — в которую входит 30 агентов и диллеров, рассматривает Huawei как к еще одного конкурента в индустрии смартфонов.

По данным Counterpoint Research, во всем мире поставки Honor выросли на рынках Европы, Ближнего Востока и Латинской Америки. Но Honor по-прежнему не вошла в пятерку лучших производителей смартфонов во втором квартале, в которой доминировали Samsung, Apple, Xiaomi, Oppo и Vivo.

Ранее Фокус сообщал, что обычный смартфон впервые подключили к 5G через спутник. Это позволить обеспечить связью пользователей в местах без покрытия оператора.