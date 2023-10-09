Украина может лучше, но есть нюансы: что показал подробный анализ захваченных дронов Shahed

В дронах Shahed иранского и российского производства нет никаких особенных деталей или элементов, которые не могут получить украинские инженеры.

Как пишет The Guardian, в августе правительство Украины представило странам G7 подробный отчет об иранских дронах-камикадзе Shahed-131 и Shahed-136, которые Россия применяет для своих ударов. Фокус изучил этот документ и выяснил у экспертов, чем "Шахеды" такие особенные и могут ли украинцы выпускать подобное оружие для ответа оккупантам.

Из чего делают дроны-убийцы Shahed

Согласно документу, сбитые образцы БПЛА Shahed-136/131 изучили специалисты Центрального научно-исследовательского института вооружения и военной техники ВСУ. Они выделили важные электронные компоненты, которые иранцам или россиянам сложно заменить аналогами. Главная проблема для Украины и ее союзников заключается в том, что большинство таких деталей относятся к гражданскому классу, поэтому их можно найти в свободном доступе и купить на торговых площадках, таких как AliExpress или Alibaba, которые не отслеживают конечных получателей.

Самые важные компоненты Shahed:

интеллектуальный модуль SX-5 S2737E 01 R77705PY 1950 N TWN 5-го поколения, производства Hemisphere GNSS, страны-производители – США и Тайвань;

микропроцессор MCIMX6L2EVN10AC XAA2138 TA1W RLAAXN производства NXP USA Inc., производится в США и Тайване, доступен на Alibaba;

антенная решетка 11-0020-8, производства Tallysman, страна-производитель — Канада;

16-битный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) 7689 BCPZ #1727 8025, производства Analog Devices, страна-производитель — США, доступен на Aliexpress;

32-битный процессор STM32F405RGT6 78629 VQ PHL 7B 204, производство STMicroelectronics, страны-производители — Швейцария и Филиппины, доступен на AliExpress;

программируемая вентильная матрица KINTEX-7 XC7K160T FFG676ABX2029 DD6179075A, производства Xilinx, страны-производители — США и Тайвань, доступна на Aliexpress;

сервопривод Monster Torque HS-M7990TH, производство HiTec, страна-производитель — США, доступен на Aliexpress;

чип GPS трекера M8030-KT B3000A 07078768 2109A3, производство U-BLOX, производитель — Швейцария, доступен на Aliexpress.

Как считают авторы документа, БПЛА хоть и просты в изготовлении, но их электронные компоненты отличаются высоким качеством и имеют запас характеристик для будущих модернизаций. Например, на них можно поставить мощную процессорную систему, способную обрабатывать сигналы при использовании дронов в режиме роя или подключить антенны, возможно для контроля после запуска.

Большинство электронных компонентов двух моделей БПЛА унифицированы, однако "Шахед-131", который, вероятно, был спроектирован и изготовлен после 136-го, имеет защиту от помех радиосигнала GPS средствами РЭБ и примитивную инерциальную систему навигации, позволяющую поддерживать приблизительный курс и высоту при отсутствии спутникового сигнала.

БПЛА хоть и просты в изготовлении, но их электронные компоненты отличаются высоким качеством

Список электронных компонентов, найденных в дронах Shahed-131

Список электронных компонентов Shahed-131 Список электронных компонентов Shahed-131 Список электронных компонентов Shahed-131 Список электронных компонентов Shahed-131 Список электронных компонентов Shahed-131 Список электронных компонентов Shahed-131 Список электронных компонентов Shahed-131

Список электронных компонентов, найденных в дронах Shahed-136

Список электронных компонентов Shahed-136 Список электронных компонентов Shahed-136 Список электронных компонентов Shahed-136 Список электронных компонентов Shahed-136 Список электронных компонентов Shahed-136 Список электронных компонентов Shahed-136 Список электронных компонентов Shahed-136

Иранцы создали большую часть своих БПЛА, используя метод "реверс-инжиниринга", то есть, копируя технологии иностранных моделей, попавших к ним в руки. Однако в случае с моделями Shahed-136/131, похоже, украдены только некоторые компоненты, например, двигатель.

Двухцилиндровый карбюраторный двигатель МД-550 c характерным звуком работы (из-за него дроны Shahed в Украине называют "мопедами"), который изготавливается для Shahed-136 на мощностях иранской компании "Мадо" (Oje Parvaz Mado Nafar), это копия немецкого авиационного двигателя Limbach Flugmotoren L-550. Иран незаконно приобрел немецкий двигатель еще в 2006 году, а три года спустя Юсеф Абуталеби, инженер будущей компании Mado, заявил о "создании" собственного.

Некоторое время Мадо пытался скрыть свою причастность к производству БПЛА; на ранних образцах, использовавшихся в Украине осенью прошлого года, оригинальная маркировка на двигателе и его узлах была стерта. Однако последние образцы, сбитые этой весной, имели маркировку Mado, например, на гондолах двигателей.

Двигатель Shahed-131 MDR-200 также является иранской копией британского авиационного двигателя AR 731 Wankel.

Схема устройства дрона Shahed-136 Фото: The Guardian

В ходе исследования фрагментов сбитого в Украине БПЛА Shahed-131 было установлено, что корпус БПЛА изготовлен из многослойных композиционных материалов. Различные плоскости корпуса имеют разное количество (от 5 до 7), слоев разного состава. Среди них:

полимеры;

полимеры, армированные искусственной тканью;

слои с ячеистой пористой структурой;

алюминиевые сплавы (для металлических угловых вставок).

Исследователи обнаружили в трофейных "Шахедах" только два компонента российского производства.

Первый — это блок управления, сделанный ООО "Западприбор" — российским предприятием, собирающим электронику по государственным оборонным заказам. Компания, помимо прочего, специализируется на производстве электронных компонентов для автоматизированных систем управления артиллерией, используемых подразделениями Вооруженных Сил России, участвующими в боевых действиях против Украины.

Второй компонент — это контактор импульсный (реле) ТКД501ДОД производства АО "Чебоксарский электромеханический завод".

Реле, найденное в Shahed-136

Помимо вышеперечисленных компонентов, найденных в Shahed, беспилотники могут содержать:

китайские свечи зажигания Rcexl.

подшипники европейского производства (производитель на данный момент неизвестен);

провода высоковольтные NGK из Японии.

а также детали и разъемы, указанные здесь.

Известно, что Россия, Иран и Китай сотрудничают в этом проекте. В этом году в экономической зоне "Алабуга" (Татарстан) открылось представительство Шанхайской организации партнерства, основанной Китаем. Это партнерство не только даст России возможность производить БПЛА внутри страны, но и даст Ирану доступ к ранее закрытым технологиям, которые позволят ему улучшить характеристики дронов. Уже известно о "российской модернизации" иранских БПЛА и установке на них некоторых российских компонентов. Например, используемые в Украине БПЛА прошли модернизацию приемопередатчика "Глобальной навигационной спутниковой системы" (Global Navigation Satellite System или GNSS) — теперь она может работать в воздушном пространстве, где использование спутниковой навигации запрещено. К GNSS относятся американская GPS, европейская Galileo, китайская BeiDou и российская ГЛОНАСС.

Также известно, что Россия вместе с Ираном уже работают над новым двигателем для Shahed-136, который должен обеспечить лучшую скорость и дальность полета. Российский завод в Татарстане будет выпускать уже обновленные модели БПЛА.

Как изменились дроны Shahed

В июле 2023 года в Украине обнаружили обломки БПЛА типа Shahed, который отличался от предыдущих. Если раньше россияне применяли дроны-камикадзе с цельными корпусами, то новая версия состоит из нескольких элементов, соединенных между собой. Маркировка серийного номера также другая.

В предыдущих БПЛА корпус был изготовлен из материала, наполненного печатными "сотами", что обеспечивало прочность конструкции. Корпус новой версии БПЛА наполнен материалом, похожим на пенополиуретан.

В использовавшихся ранее БПЛА аккумулятор находился в отдельном блоке и состоял из обычных "пальчиковых" аккумуляторов типа 18650 Li-Ion. В новой версии обнаружен свинцовый аккумулятор.

Боевая часть новой версии обозначена кириллицей, тогда как боеголовки и взрыватели предыдущих БПЛА были отмечены латиницей.

Боевая часть Shahed-136, произведенного в России Фото: Defence Express

Учитывая конструктивные изменения в компоновке БПЛА, наличие более примитивных решений при производстве этого вооружения, а также использование комплектующих очевидного происхождения из РФ, эксперты предполагают, что Россия наладила как минимум частичное производство этих беспилотников на своей территории, используя не все технологии, предоставленные Ираном.

Сложности поставок и производства Shahed

Cогласно исследованию украинских экспертов, регулярные поставки БПЛА Shahed 136/131 из Ирана в Россию осуществляются через Каспийское море. Из Тегерана дроны доставляются в иранский порт Амирабад, откуда морским транспортом отправляются в Махачкалу (Дагестан, Россия). Затем беспилотники и пусковые установки отправляются по воздуху и по суше на стартовые площадки вблизи границ Украины — Сещу на севере, в Брянской области, и Приморско-Ахтарск на юге, в Краснодарском крае.

"Каспийское море является идеальным маршрутом для нелегальных поставок иранского оружия в Россию из-за его окружения дружественных стран", — отмечается в документе.

Маршруты доставки Shahed в Россию для запуска по Украине Фото: Совет национальной безопасности США

БПЛА, скорее всего, будут перевозить без боевой части, которую предполагается производить в России. Кроме того, на БПЛА в России также можно установить навесное оборудование и электронику. Боевая часть заправляется и снаряжается непосредственно перед стартом.

По имеющейся информации, Иран располагает самодостаточным производством полимеров, углеродных волокон и других материалов, в том числе используемых в авиационной промышленности. Помимо внутреннего потребления, Иран экспортирует алюминий и полимеры. В России около 20 компаний могут быть причастны к производству корпусов и поставкам сырья для них. В настоящее время компании, занимающиеся разработкой, производством и поставкой БПЛА "Шахед" в Россию, находятся под санкциями большинства стран санкционной коалиции, но не всех.

Оборудование для производства Shahed в России, по информации, обнародованной представителем Белого Дома Джоном Кирби, также доставляют по Каспийскому морю. Поставки могут осуществляться из Ирана в российский порт Астрахань, а затем доставляться в отдельную экономическую зону "Алабуга" по железной дороге. Порт Астрахань приспособлен для перевалки сыпучих грузов и имеет все необходимое для транспортировки полученного груза железнодорожным транспортом. Терминалы порта Астрахань обслуживаются железнодорожной станцией Трусово-Приволжской железной дороги, ветка которой связана с портом, а он, в свою очередь, соединен с причалами. Кроме того, по имеющейся информации, для снабжения могут быть использованы транспортные самолеты Минобороны России и иранской авиакомпании Pouya Air (входит в состав КСИР).

ОЭЗ Алабуга в России на карте Фото: Скриншот

Также известно о планах России наладить производство иранских БПЛА в Беларуси на мощностях Гомельского радиозавода (находится под санкциями Украины). Сборку отдельных элементов планируется проводить на мощностях Пружанского завода радиодеталей в Борисове и Белорусской оптико-механической ассоциации, которая находится под санкциями ЕС, США, Швейцарии и Японии. Чтобы скрыть иранское происхождение комплектующих, планируется задекларировать поставки из других стран: кузов – из Туркменистана, начинка – Пакистан, двигатели – ОАО "Завод имени В.А. Дегтярева", Россия (под санкциями ЕС, Канады, Швейцарии и Украины).

Гомельский радиозавод в Беларуси на карте Фото: Скриншот

Украина может делать Shahed, но они ей не нужны

Как рассказал Фокусу сооснователь международной компании DroneUA Валерий Яковенко, он изучил документ и не увидел в нем ни одного неожиданного устройства или прибора, зато обратил внимание на очень подробный анализ логистических путей и юридических лиц, которые могут быть задействованы в поставках или производстве.

"Увидел компании, которые хотелось бы проверить, и понял, что их уже проверили", — отметил предприниматель.

Валерий Яковенко считает, что Украине не нужно воссоздавать Shahed, поскольку они не помогут добиться целей, которые страна ставит перед собой в борьбе с Россией. Shahed — это очень специфическое оружие, которое на самом деле не точное и не способно повредить украинскую военную инфраструктуру ни путем попадания в военные объекты на линии столкновения, ни путем срыва систем снабжения или производства комплектующих или вооружения, которые сейчас наращивает Украина.

"Shahed созданы с террористической целью, это оборудование является рискованным по отношению к гражданским объектам, оно действительно может как нанести очень высокий вред как человеческой жизни и здоровью, так и повысить уровень обеспокоенности населения. То есть, это терроризм, желание загнать украинское население в панику, в страх, и как следствие — достичь своих целей террористическим путем, посеять неуверенность. Если сравнивать, мне кажется, что у Украины такой цели нет, никогда не было и не будет. Когда мы говорим об использовании технологий безопасности, то они несут исключительно милитарный характер, и нам нужно более креативно подходить к созданию оборудования именно против военных целей, — подчеркнул Валерий Яковенко. — Но на кого нам равняться? На террористов?".

В обществе есть достаточно популярное мнение, что украинцам нужно оружие, чтобы достойно ответить россиянам на массовые удары Shahed по жилым домам и гражданским объектам, однако Валерий Яковенко сомневается, что Украина будет брать пример с оккупантов, собирая и применяя аналогичные беспилотники, ведь это "несистемно и нелогично". Он подчеркивает, что Украина уже получила первенство в применении БПЛА, ведь по данным аналитических агентств она более чем в три раза эффективнее РФ использует беспилотники как для ведения разведки, так и для поражения техники на поле боя. Поэтому нужно инвестировать как можно больше ресурсов в создание своих дронов, чтобы сохранять и увеличивать отрыв от противника.

"Украина использует свои технологии более массово, то есть, в большем количестве. То, что беспилотники не направлены на какие-либо публичные истории и не летают так, чтобы их можно было снять на телефоны и затем распространить в интернете, означает, что они используются только там, где это нужно, а не там, где это может напугать гражданское население. Использование таких технологий украинцами гораздо более массово, чем мы можем себе сейчас представить. И это нужно понимать, чтобы не поднимать "зраду" как национальный вид спорта", — добавил представитель DroneUA.

Иранские дроны Shahed-136 оцениваются примерно в $20-40 тысяч. По словам Валерия Яковенко, такая стоимость актуальна не только для этой модели – соглашения по поставке военного и околовоенного оборудования за прошлые 4-5 лет указывают, что страны Ближнего Востока, Средней и Восточной Азии закупали дроны примерно по такой же стоимости. $20 000 является определенной рыночной ставкой — столько стоит такой БПЛА без учета логистики, но при локализованном производстве в количестве от 500 единиц. Чтобы его запустить, можно купить оборудование у известных мировых производителей, оно будет продаваться уже в качестве конвейерной линии.

Эксперт добавил, что пять лет для дронов – невероятно долгий срок, за это время успевают появиться новые технологии, ранее не существовавшие. Например, за последние годы спутниковая связь достигла новых высот, и те технологии, которые мы видели исключительно в военных дронах дальнего действия производства США, доступны для коммерческих пользователей без ограничений по использованию. Она может увеличить стоимость оборудования вдвое (до $50 000) и доступна не всем странам, но качество связи будет несоизмеримо лучше.

"По тому, что проанализировал, я не увидел никаких препятствий для использования украинцами таких технологий. Хочу заметить, что у Украины есть доступ даже к более современному оборудованию, если говорить о потенциале для производства собственного вооружения и технологических линий. В отличие от России, Украине не нужно использовать обходные пути, нам готовы помогать напрямую. Нет никаких мировых ограничений для изготовления вооружения, аналогичного Shahed", — подытожил эксперт.

Cвое мнение Фокусу также выразил офицер ВСУ, военный аэроразведчик Юрий Касьянов:

"Ничего особенного в "Шахедах" нет. Украина все может, и даже делает дроны не хуже российских. Но их мало из-за неэффективного руководства".