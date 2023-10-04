Nokia наконец-то будет Made in EU: каким получился первый "не китайский" смартфон (видео)

Nokia XR21 выпустят ограниченным тиражом и будут производить в Венгрии, хотя долгое время смартфоны бренда собирали в Азии.

Финская компания HMD Global, которая является производителем смартфонов под брендом Nokia, объявила о выпуске на рынок лимитированной модели Nokia XR21 Limited Edition собранной в Венгрии, а не Китае. Как сообщается на сайте компании, каждый смартфон будет иметь уникальный номер и их будет выпущено только 50 штук в уникальном цвете Frosted Platinum.

Впрочем, если вы вдруг не успеете приобрести этот эксклюзив по цене 699 евро, то уже есть в продаже обычный вариант такого же смартфона собранного в Европе на 50 евро дешевле. В этом случае доступны черный и зеленый оттенки.

Возвращение в Европу

Таким образом компания демонстрирует, что собирается вернуться "к корням" и выпускать некоторые модели своих устройств именно в Европе, хотя имеет договоренности с индийскими и китайскими фабриками.

"Мы стремимся инвестировать в безопасность, технологии и производственные процессы, которые делают наши устройства более безопасными и долговечными", — сказал генеральный директор HMD Global Жан-Франсуа Бариль.

Компания уже хранит данные в Европейском Союзе, а потребительские и корпоративные данные со всех ее смартфонов хранятся и обрабатываются на серверах в Финляндии с 2019 года. Корпоративные клиенты все больше настороженно относятся к иностранным технологиям и опасаются, что смартфоны собранные в Китае, могут поставляться с вредоносным ПО от китайских спецслужб и поставить под угрозу безопасность компании. А свое стремление перенести часть производства в Европу HMD Global объясняет так же спросом клиентов на устройства, собранных именно в европейских странах.

HMD утверждает, что станет первой компанией, которая возродит практику сборки смартфонов на территории европейских государств, после того, как уже многие годы подавляющее большинство электроники собираются в Азии, особенно в Китае. До того как HMD открыла свои предприятия в Венгрии, в Европе не было крупномасштабного производства смартфонов, поскольку крупные компании, такие как Apple и Samsung, производили свои телефоны на Востоке, чтобы снизить затраты.

Nokia XR21 Limited Edition Фото: Nokia

Что из себя представляет Nokia XR21

Это высокопроизводительный современный аппарат, который имеет высочайшую защиту от влаги по стандарту IP69K защиту от падений благодаря особому бамперу и защиту от пыли по военному стандарту MIL-STD-810H.

Nokia XR21 оснащена процессором Snapdragon 695 с поддержкой 5G, дисплеем FullHD+ (1080x2400 пикселей) с частотой обновлений 120 Гц, оперативной памятью на 6 ГБ и встроенной памятью на 128 ГБ. Задняя камера у смартфона представлена модулем на 64 МП, а фронтальная на 16 МП. "На борту" есть все современные беспроводные модули, а так же поддержка eSIM (цифровой сим-карты, без физического носителя).

Nokia XR21 защищена от пыли по стандарту MIL-STD-810H Фото: Nokia Есть защита и от воды по стандарту IP69K Фото: Nokia

Автономность устройства довольно средняя — около двух дней (аккумулятор на 4800 мАч). Зато есть функция быстрой зарядки (поддержка стандартов QC3.0 и PD2.0) и хорошая аудиосистема OZO, а так же разъем для наушников, что все реже встречается в смартфонах.

HMD делает особый акцент на экологичности своих устройств. Внешний корпус модели изготовлен из экологичных прочных материалов, а внутренний корпус из 100% переработанного алюминия.

Почему Nokia "не та"

У бренда очень интересная судьба. Как мы помним, изначально это была одноименная компания, которая не выдержав конкуренции на рынке смартфонов продала свое мобильное подразделение компании Microsoft за $4 млрд. Оставшееся телекоммуникационное подразделение Nokia сосредоточилось на разработке и выпуске особых видов оборудования для мобильных операторов и других отраслей связи.

Nokia Lumia от Microsoft имел камеру на 41 МП с большой матрицей, которая даже спустя 10 лет может тягаться с iPhone Фото: cnet.com

Microsoft пыталась выпускать модели Nokia на своей операционной системе Windows Phone, но не смогла конкурировать с ОС Android, который получил широкое распространение благодаря простой установки на широкий ряд "железа" и доступности ОС для любых разработчиков.

В итоге Microsoft продала права на бренд Nokia новой финской компании HMD Global всего за $350 млн в 2016 году, а сама объявила о прекращении выпуска смартфонов со своей ОС. В 2017 году HMD приобрела у Microsoft Mobile 500 патентов на дизайн, первоначально созданных Nokia. В то же время компания поручила производство смартфонов под брендом Nokia компании Foxconn, большая часть фабрик которой находятся в Китае.

Презентация Nokia XR21

Ранее Фокус рассказывал, что смартфон Nokia G42 5G можно будет починить "на коленке". Производитель обещает, что замена дисплея, аккумулятора, разъема зарядки и задней крышки не будет проблемой для любого пользователя.