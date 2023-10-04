Nokia наконец-то будет Made in EU: каким получился первый "не китайский" смартфон (видео)
Nokia XR21 выпустят ограниченным тиражом и будут производить в Венгрии, хотя долгое время смартфоны бренда собирали в Азии.
Финская компания HMD Global, которая является производителем смартфонов под брендом Nokia, объявила о выпуске на рынок лимитированной модели Nokia XR21 Limited Edition собранной в Венгрии, а не Китае. Как сообщается на сайте компании, каждый смартфон будет иметь уникальный номер и их будет выпущено только 50 штук в уникальном цвете Frosted Platinum.
Впрочем, если вы вдруг не успеете приобрести этот эксклюзив по цене 699 евро, то уже есть в продаже обычный вариант такого же смартфона собранного в Европе на 50 евро дешевле. В этом случае доступны черный и зеленый оттенки.
Возвращение в Европу
Таким образом компания демонстрирует, что собирается вернуться "к корням" и выпускать некоторые модели своих устройств именно в Европе, хотя имеет договоренности с индийскими и китайскими фабриками.
"Мы стремимся инвестировать в безопасность, технологии и производственные процессы, которые делают наши устройства более безопасными и долговечными", — сказал генеральный директор HMD Global Жан-Франсуа Бариль.
Компания уже хранит данные в Европейском Союзе, а потребительские и корпоративные данные со всех ее смартфонов хранятся и обрабатываются на серверах в Финляндии с 2019 года. Корпоративные клиенты все больше настороженно относятся к иностранным технологиям и опасаются, что смартфоны собранные в Китае, могут поставляться с вредоносным ПО от китайских спецслужб и поставить под угрозу безопасность компании. А свое стремление перенести часть производства в Европу HMD Global объясняет так же спросом клиентов на устройства, собранных именно в европейских странах.
HMD утверждает, что станет первой компанией, которая возродит практику сборки смартфонов на территории европейских государств, после того, как уже многие годы подавляющее большинство электроники собираются в Азии, особенно в Китае. До того как HMD открыла свои предприятия в Венгрии, в Европе не было крупномасштабного производства смартфонов, поскольку крупные компании, такие как Apple и Samsung, производили свои телефоны на Востоке, чтобы снизить затраты.
Что из себя представляет Nokia XR21
Это высокопроизводительный современный аппарат, который имеет высочайшую защиту от влаги по стандарту IP69K защиту от падений благодаря особому бамперу и защиту от пыли по военному стандарту MIL-STD-810H.
Nokia XR21 оснащена процессором Snapdragon 695 с поддержкой 5G, дисплеем FullHD+ (1080x2400 пикселей) с частотой обновлений 120 Гц, оперативной памятью на 6 ГБ и встроенной памятью на 128 ГБ. Задняя камера у смартфона представлена модулем на 64 МП, а фронтальная на 16 МП. "На борту" есть все современные беспроводные модули, а так же поддержка eSIM (цифровой сим-карты, без физического носителя).
Автономность устройства довольно средняя — около двух дней (аккумулятор на 4800 мАч). Зато есть функция быстрой зарядки (поддержка стандартов QC3.0 и PD2.0) и хорошая аудиосистема OZO, а так же разъем для наушников, что все реже встречается в смартфонах.
HMD делает особый акцент на экологичности своих устройств. Внешний корпус модели изготовлен из экологичных прочных материалов, а внутренний корпус из 100% переработанного алюминия.
Почему Nokia "не та"
У бренда очень интересная судьба. Как мы помним, изначально это была одноименная компания, которая не выдержав конкуренции на рынке смартфонов продала свое мобильное подразделение компании Microsoft за $4 млрд. Оставшееся телекоммуникационное подразделение Nokia сосредоточилось на разработке и выпуске особых видов оборудования для мобильных операторов и других отраслей связи.
Microsoft пыталась выпускать модели Nokia на своей операционной системе Windows Phone, но не смогла конкурировать с ОС Android, который получил широкое распространение благодаря простой установки на широкий ряд "железа" и доступности ОС для любых разработчиков.
В итоге Microsoft продала права на бренд Nokia новой финской компании HMD Global всего за $350 млн в 2016 году, а сама объявила о прекращении выпуска смартфонов со своей ОС. В 2017 году HMD приобрела у Microsoft Mobile 500 патентов на дизайн, первоначально созданных Nokia. В то же время компания поручила производство смартфонов под брендом Nokia компании Foxconn, большая часть фабрик которой находятся в Китае.
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