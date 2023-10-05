Умельцы заставили работать компьютер из Чернобыльской зоны: как его использовали (видео)

Энтузиасты столкнулись со множеством проблем из-за большой редкости деталей и ПО к старому советскому компьютеру на базе клона процессора Intel 8086.

Словацкие блогеры восстановили и запустили советский компьютер из Чернобыльской зоны отчуждения. Об этом они рассказали в видео, опубликованном на YouTube-канале Chornobyl Family.

После того как реставраторы вплотную начали заниматься починкой и запуском компьютера из 80-х, оказалось, что его ядро произошло от мейнфрейма систем MINSK. Было построено всего 80000 мейнфреймов EC-1841, и некоторые из них продолжали служить до 90-х годов.

Изначально мэйнфрейм был оснащен двумя модулями, оба из которых имели свою подсистему подачи питания, а карты внутри модулей можно было подключать для доступа к различным решениям обработки. Однако в случае с "чернобыльским компьютером" был нюанс: использованный процессор оказался военной версией процессора ES-1841 — ES-1845, который часто использовал КГБ в ту эпоху. Эти процессоры с тактовой частотой около 5 МГц не подходили для игр или сложных вычислительных задач, но могли запускать клонированную советскую версию DOS под названием alphaDOS с высокой степенью перевода.

Программное обеспечение также было большой редкостью. Кроме того, реставраторы техники вынуждены были еще и подбирать необходимые для работы раритетного компьютера дискеты.

"Одной из проблем, с которой мы столкнулись при восстановлении устаревших технологий, была необходимость реконструировать кабели и порты коммуникационных систем (COM), использованные в компьютерах эпохи 1980-х годов", — поделились блогеры возникшими во время работы трудностями.

В отреставрированном компьютере семь свободных слотов заняты пятью процессорными платами, в том числе одним из клонов процессора Intel 8086, графическим процессором, платой для COM-портов, содержащей четырехтриггерный контроллер мыши, и двумя платами оперативной памяти. Одна с процессором-клоном Intel 8086 и графическим процессором, еще одна плата для COM, включая контроллер мыши с четырьмя триггерами, и две платы оперативной памяти.

Напомним, в конце марта стало известно о том, что ChatGPT удалось запустить на компьютере 1984 года под управлением DOS. Программист из Сингапура запустил современный чат-бот на портативном ПК IBM 5155.

А в ноябре 2022 года СМИ писали о том, что блогер нашел редчайший вид компьютера из 1950-х. Компьютер LGP-30 в свое время был большой редкостью. Всего было выпущено не более 50-ти машин.