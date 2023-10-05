Такого еще никто не делал: ВСУ уничтожают оккупантов при помощи уникального оружия (видео)

Эксперты отмечают, что до начала полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину ни один тяжелый бомбардировщик-мультикоптер никогда не использовался на войне.

Украиские военные с помощью тяжелых дронов-бомбардировщиков забрасывают российских оккупантов противотанковыми минами. Об этом говорится в материале Forbes.

Для таких импровизированных авиабомб бойцы ВСУ адаптировали мину АТМ-62. Боеприпас доработали для сбрасывания с дрона: добавили импровизированное хвостовое оперением и взрыватель. Такие снаряды несут обычно тяжелые гексокоптеры и октокоптеры местного производства, собранные из импортных компонентов. Двумя наиболее известными типами являются "Кажан" и "Вампир", оба из которых были представлены в рамках инициативы "Армия дронов", возглавляемой министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым.

Минометные бомбы очень эффективны против бронетехники, но более сложные цели, такие как бункеры и бетонные огневые точки, требуют чего-то более мощного, что-то, что использует большую часть полезной нагрузки бомбардировщика для одного большого боеприпаса. И тут на помощь приходят ТМ-62: удобный, готовый боеприпас удобного размера, который может носить с собой Вампир или Кажан.

"Они обладают значительным взрывным эффектом, поэтому полезны для демонстрационных работ", — говорит британский военный историк Мэтью Мосс.

Он отмечает, что тяжелые мины, судя по всему, используются исключительно против статических целей, таких как бункеры и контрольно-пропускные пункты, а минометные мины и другие боеприпасы используются против транспортных средств. Их преимущество заключается в том, что они дают несколько выстрелов: если первая бомба промахивается, оператор может скорректировать позицию для следующего выстрела. Мина работает по принципу "все или ничего", но 25-фунтовая мина имеет гораздо большую разрушительную силу, чем 7-фунтовая минометная бомба. Отчасти это связано с тем, что минометная бомба в первую очередь предназначена для разбрызгивания противопехотных осколков, поэтому она в основном металлическая и содержит не более 20% взрывчатого вещества, тогда как 80% веса ТМ-62 составляет взрывчатка тротила или гексогена.

Мосс изучил сбрасываемые с воздуха ТМ-62 и отметил, как развивались способы их взрыва и сбрасывания. В одном из вариантов в корпусе мины вырезается отверстие, чтобы взрыватель ручной гранаты можно было вставить непосредственно во взрывчатое вещество мины. Эта мина просто сбрасывается с лотка, подвешенного под дроном.

В другой версии мины изображены с импровизированной хвостовой штрафной, сделанной из куска трубы и пластиковой бутылки с водой, так что она падает прямо вниз, а рядом с хвостом расположен взрыватель большего размера. Похоже, что он сбрасывается через ременную систему и является более точным, чем предыдущая версия.

Мощность ТМ-62 может сделать его опасным для сбрасывающего его дрона: массивная мина имеет гораздо больший радиус опасности, чем небольшая граната. Операторы это четко осознают, и время, затраченное минами на попадание в цель на видео бомбометания ТМ-62, позволяет предположить, что они сбрасываются с высоты в несколько десятков метров. Это обеспечивает безопасность дрона.

Эксперты отмечают, что до начала полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину ни один тяжелый бомбардировщик-мультикоптер никогда не использовался на войне.

Что известно о беспилотнике "Вампир"

Команда инженеров SkyFall начала работать над ударным беспилотником в июне 2022 года, уже имея опыт в создании разведывательной модели. Первые два прототипа выглядели неубедительно, но со временем компания исправила недостатки, в частности сделала корпус из легкого карбонового волокна и более надежную систему связи. Часть деталей печатают на собственных 3D-принтерах, что снижает стоимость производства. Но даже при этом цена одного БПЛА начинается от $10 тыс.

Vampire представляет собой достаточно большой гексакоптер, поднимающий полезную нагрузку весом до 15 кг на высоту до 400 км. Благодаря этому он может сбрасывать на противника разные типы боеприпасов: термобарические, кумулятивные и осколочно-фугасные, чтобы эффективно поражать разные типы целей, в том числе танки и другую бронетехнику ВС РФ.

Инженеры оснастили Vampire тепловизором для работы ночью. Первое поколение дронов получило тепловизионный модуль с разрешением 320х240, который позволяет рассмотреть цели в темноте на расстоянии около 120 метров. Гексакоптер использует для связи как радиочастоты, так и GPS, оператор управляет аппаратом при помощи специального пульта. За автономность Vampire отвечают два аккумулятора, размещенные по бокам, в нижней части находится система сброса боеприпасов. Сам дрон достаточно тяжелый, поэтому его приходится перевозить на грузовике, зато стойки для пропеллеров складываются, обеспечивая компактность.

Характеристики дрона Vampire

дальность полета — 10 км;

дальность связи — 6 км;

высота полета — 400 м;

скорость — до 40 км/ч с полной нагрузкой, 80 км/ч без нагрузки;

время полета — 37 мин без нагрузки и 23 минуты с 10 кг веса.

Украинская компания SkyFall создала БПЛА Vampire Фото: Скриншот

Технические характеристики дрона "Кажан"

Беспилотный гексакоптер поднимает и сбрасывает боеприпасы весом до 20 кг, предназначенные для поражения боевой техники и живой силы ВС РФ. Это могут быть 82-мм и 120-мм мины, а также противотанковые мины. Система сброса позволяет "Кажану" устраивать бомбардировки, нанося удары прямо по целям противника, или дистанционно минировать территорию.

Несмотря на внушительные размеры, "Кажан" развивает скорость до 120 км/ч, поэтому по нему довольно сложно попасть из стрелкового оружия. Дрон простой в управлении, но для эффективного обслуживания пилотам необходимы инженерные навыки. БПЛА оснащен оптической камерой дневного видения с 10-кратным увеличением, а также камерой с тепловизором для работы ночью.

Украинские военные с дроном Кажан

Напомним, в апреле в Украине испытали новый дрон-бомбардировщик, который может нести полезную нагрузку, весом в 5 килограммов. Беспилотник предназначен для уничтожения живой силы, техники и позиций россиян. Он управляется от первого лица благодаря двум камерам.

А в начале февраля 2023 года ВСУ показали в действии огромный дрон-бомбардировщик. Беспилотник оснастили системой сброса, которая вмещает сразу восемь боеприпасов.