"Заведут даже танк": украинцы создали для ВСУ универсальные станции Scat (видео)

Зарядные станции позволяют военным пользоваться техникой в зоне боевых действий, в том числе спутниковым интернетом Starlink, не полагаясь на шумные генераторы.

Украинские разработчики Евгений Алексеев и Андрей Мельниченко создали зарядную станцию для военных Scat, которая работает в экстремальных условиях им может зарядить как батарейки для беспилотника, так и машину. Об этом создатели рассказали в интервью проекту Ukrainian Underdogs.

Евгений Алексеев рассказал, что до начала российско-украинской войны был руководителем сервиса компании, которая привозила электромобили. Его бизнес-партнер Андрей Мельниченко в свою очередь занимался ремонтом аккумуляторов. С началом полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину перед мужчинами встал вопрос, как и чем они будут заниматься в новых условиях.

"У нас был вопрос, чем заниматься дальше, потому что все наши аккумуляторы находились на складе на Оболони (Киев), куда в начале войны очень часто "прилетало". Так работать мы не могли, поэтому решили заняться зарядными станциями", — уточнил Алексеев.

Первый повербанк удалось выпустить уже на втором месяце полномасштабной войны. Это была портативная персональная техника для зарядки раций, прицелов и тепловизоров. После этого для разработчиков появилось новое задание: создать зарядные станции, которые могли б в боевых условиях питать терминалы Starlink. Для них была создана зарядная станции с выносным инвертором. Она была стационарной и не совсем удобной для использования, когда военные меняли место расположения терминалов спутникового интернета. Поэтому Алексеев и Мельниченко занялись разработкой и реализацией повербанка "третьего поколения" со встроенным защищенным инвертором.

"Он продолжает работать даже тогда, когда исчезает внешнее питание. Поэтому их военные сейчас ставят между генератором и Starlink. Таким образом экономится время на перезагрузку интернета", — объяснил Андрей Мельниченко.

Он добавил, что с помощью такой зарядной станции можно "запитать" даже гражданские автомобили и военные машины.

"Эта штука дает возможность в любой ситуации машину завести. Можно завести даже танк, если два этих устройства (зарядных станций, — ред.) запарелелить. Если танк нормально работает, после такого он заведется", — отметил Мельниченко.

Как создали зарядную станцию Scat

"Чтобы разработать такую первую серийную модель, нам понадобилось полтора месяца. В апреле мы уже продавали первые такие зарядные станции. В конце концов от Минобороны получили заказ на первый промышленный образец такой зарядной станции. Занимались этим месяц, но когда уже вышли на готовый вариант и презентовали его, у министерства изменились планы — они уже перешли на ремонт бронетехники и такие мелочи им стали неинтересны", — рассказал журналистам Евгений Алексеев.

Новый тип повербанка заряжается от солнца, автомобиля или бытовой розетки. За 15 минут устройство может зарядиться на 60% от двигателя авто, а после этого, при подключении к обычной розетке, полный заряд достигается за 4 часа. Повербанк также имеет прочный металлический корпус, который защищает его от влаги и весит всего 8 кг. Срок службы устройства составляет 8 лет. Его емкость составляет 240 000 mAh и может быть увеличена. Этот повербанк имеет еще одну суперспособность: а именно, возможность объединяться с другими устройствами, что увеличивает его мощность. По словам изобретателя, два соединенных повербанка могут даже сваривать листы твердого металла.

За 15 минут устройство может зарядиться на 60% от двигателя авто, а после этого, при подключении к обычной розетке, полный заряд достигается за 4 часа

"Scat также может заряжать батарейки для дронов. Однажды военные нашли стиральную машинку, подключили ее к станции, запустили и смогли постирать вещи", — добавил Андрей Мельниченко, рассказывая о технике.

Разработчик также добавил, что цена такой зарядной станции для военных составляет $450. Для гражданских каждый повербанк будет стоить примерно на $100 дороже. Эти средства идут на развитие и доработку.

Для чего создали Bandera Power и что он умеет

Еще одна разработка, которая помогает военным на фронте, — это зарядная станция Bandera Power ("Сила Бандеры"), которую изготавливают группа компаний "Промавтоматика Вінниця" под руководством Михаила Ганчука.

По его словам, современная война требует эффективности и автономности от военных. Для этого им необходимы гаджеты, такие как телефоны, планшеты с картами местности, тепловизоры и рации. Однако эти устройства нуждаются в постоянной зарядке. Обычные павербанки не всегда достаточно мощны и автономны. В связи с этим была разработана новая технология — блок автономной подсветки и многоканальной зарядки под названием Bandera Power. Этот неразборный блок весит 20 килограммов и имеет светодиодный фонарик. Он оснащен 9 USB-портами, подходящими для различных типов устройств, и имеет индикатор заряда. Bandera Power разработан для использования в КПП и бомбоубежищах. Он способен зарядить до 60 телефонов одновременно и имеет возможность зарядки раций. Однако следует отметить, что этот блок имеет некоторые недостатки, включая его вес и ограниченную устойчивость к переворачиванию.

Этот неразборный блок весит 20 килограммов и имеет светодиодный фонарик. Он оснащен 9 USB-портами, подходящими для различных типов устройств

Именно поэтому разработчики приняли решение создать вторую версию зарядной станции Bandera Power. Техника получила новый внешний вид с камуфляжной и водонепроницаемой оболочкой. Помимо этого, корпус зарядной станции покрыт порошковой краской. Устройство можно носить как за ручку, так и на плече. Вес устройства составляет 6,5 кг, но его емкость равна 180 000 мАч, что говорит о его высокой мощности. В отличие от других павербанков, которые часто содержат внутри прессованный песок, чтобы создать иллюзию высокой энергии, данное устройство обладает настоящей мощностью. Оно содержит отсек с "вилкой" для зарядки, а также 6 различных типов разъемов USB для зарядки других устройств. Устройство оборудовано светодиодным фонариком мощностью 7 Вт и имеет розетку к автомобильному прикуривателю. Оно также оснащено 4 разъемами USB для быстрой зарядки и имеет достаточную емкость для работы в течение 3-4 суток. Кроме того, добавлена розетка 220 В с мощностью 150 Вт, которая может быть использована для зарядки радиостанций, электрического инструмента и других устройств. Важно отметить, что устройство не имеет вентилятора, чтобы повысить его надежность, и также включает автомобильную розетку на 12 В с подключаемым светодиодным фонарем.

Напомним, в начале сентября бойцы НГУ получили улучшенную зарядную станцию для дронов и связи. С помощью станции на 2 КВт бойцы Сил обороны могут заряжать технику прямо в полевых условиях. Военные помогли разработчикам устранить недостатки прошлых версий. Первые такие станции военные получили для тестирования еще летов 2022 года от разработчика — волонтера и телеведущего Бориса Захарова. Тогда портативные станции, мощностью в 10 000, 5 000 и 2 000 Ватт-часов получили бойцы 5-й Слобожанской бригады.

А в январе 2023 года стало известно, что украинцы разработали супер павербанки для военных. Стартаперы из Ровенской области считают, что сделали достойную альтернативу зарубежным зарядным станциям по цене вдвое ниже.