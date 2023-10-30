"Заведут даже танк": украинцы создали для ВСУ универсальные станции Scat (видео)
Зарядные станции позволяют военным пользоваться техникой в зоне боевых действий, в том числе спутниковым интернетом Starlink, не полагаясь на шумные генераторы.
Украинские разработчики Евгений Алексеев и Андрей Мельниченко создали зарядную станцию для военных Scat, которая работает в экстремальных условиях им может зарядить как батарейки для беспилотника, так и машину. Об этом создатели рассказали в интервью проекту Ukrainian Underdogs.
Евгений Алексеев рассказал, что до начала российско-украинской войны был руководителем сервиса компании, которая привозила электромобили. Его бизнес-партнер Андрей Мельниченко в свою очередь занимался ремонтом аккумуляторов. С началом полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину перед мужчинами встал вопрос, как и чем они будут заниматься в новых условиях.
"У нас был вопрос, чем заниматься дальше, потому что все наши аккумуляторы находились на складе на Оболони (Киев), куда в начале войны очень часто "прилетало". Так работать мы не могли, поэтому решили заняться зарядными станциями", — уточнил Алексеев.
Первый повербанк удалось выпустить уже на втором месяце полномасштабной войны. Это была портативная персональная техника для зарядки раций, прицелов и тепловизоров. После этого для разработчиков появилось новое задание: создать зарядные станции, которые могли б в боевых условиях питать терминалы Starlink. Для них была создана зарядная станции с выносным инвертором. Она была стационарной и не совсем удобной для использования, когда военные меняли место расположения терминалов спутникового интернета. Поэтому Алексеев и Мельниченко занялись разработкой и реализацией повербанка "третьего поколения" со встроенным защищенным инвертором.
"Он продолжает работать даже тогда, когда исчезает внешнее питание. Поэтому их военные сейчас ставят между генератором и Starlink. Таким образом экономится время на перезагрузку интернета", — объяснил Андрей Мельниченко.
Он добавил, что с помощью такой зарядной станции можно "запитать" даже гражданские автомобили и военные машины.
"Эта штука дает возможность в любой ситуации машину завести. Можно завести даже танк, если два этих устройства (зарядных станций, — ред.) запарелелить. Если танк нормально работает, после такого он заведется", — отметил Мельниченко.
Как создали зарядную станцию Scat
"Чтобы разработать такую первую серийную модель, нам понадобилось полтора месяца. В апреле мы уже продавали первые такие зарядные станции. В конце концов от Минобороны получили заказ на первый промышленный образец такой зарядной станции. Занимались этим месяц, но когда уже вышли на готовый вариант и презентовали его, у министерства изменились планы — они уже перешли на ремонт бронетехники и такие мелочи им стали неинтересны", — рассказал журналистам Евгений Алексеев.
Новый тип повербанка заряжается от солнца, автомобиля или бытовой розетки. За 15 минут устройство может зарядиться на 60% от двигателя авто, а после этого, при подключении к обычной розетке, полный заряд достигается за 4 часа. Повербанк также имеет прочный металлический корпус, который защищает его от влаги и весит всего 8 кг. Срок службы устройства составляет 8 лет. Его емкость составляет 240 000 mAh и может быть увеличена. Этот повербанк имеет еще одну суперспособность: а именно, возможность объединяться с другими устройствами, что увеличивает его мощность. По словам изобретателя, два соединенных повербанка могут даже сваривать листы твердого металла.
"Scat также может заряжать батарейки для дронов. Однажды военные нашли стиральную машинку, подключили ее к станции, запустили и смогли постирать вещи", — добавил Андрей Мельниченко, рассказывая о технике.
Разработчик также добавил, что цена такой зарядной станции для военных составляет $450. Для гражданских каждый повербанк будет стоить примерно на $100 дороже. Эти средства идут на развитие и доработку.Важно
Для чего создали Bandera Power и что он умеет
Еще одна разработка, которая помогает военным на фронте, — это зарядная станция Bandera Power ("Сила Бандеры"), которую изготавливают группа компаний "Промавтоматика Вінниця" под руководством Михаила Ганчука.
По его словам, современная война требует эффективности и автономности от военных. Для этого им необходимы гаджеты, такие как телефоны, планшеты с картами местности, тепловизоры и рации. Однако эти устройства нуждаются в постоянной зарядке. Обычные павербанки не всегда достаточно мощны и автономны. В связи с этим была разработана новая технология — блок автономной подсветки и многоканальной зарядки под названием Bandera Power. Этот неразборный блок весит 20 килограммов и имеет светодиодный фонарик. Он оснащен 9 USB-портами, подходящими для различных типов устройств, и имеет индикатор заряда. Bandera Power разработан для использования в КПП и бомбоубежищах. Он способен зарядить до 60 телефонов одновременно и имеет возможность зарядки раций. Однако следует отметить, что этот блок имеет некоторые недостатки, включая его вес и ограниченную устойчивость к переворачиванию.
Именно поэтому разработчики приняли решение создать вторую версию зарядной станции Bandera Power. Техника получила новый внешний вид с камуфляжной и водонепроницаемой оболочкой. Помимо этого, корпус зарядной станции покрыт порошковой краской. Устройство можно носить как за ручку, так и на плече. Вес устройства составляет 6,5 кг, но его емкость равна 180 000 мАч, что говорит о его высокой мощности. В отличие от других павербанков, которые часто содержат внутри прессованный песок, чтобы создать иллюзию высокой энергии, данное устройство обладает настоящей мощностью. Оно содержит отсек с "вилкой" для зарядки, а также 6 различных типов разъемов USB для зарядки других устройств. Устройство оборудовано светодиодным фонариком мощностью 7 Вт и имеет розетку к автомобильному прикуривателю. Оно также оснащено 4 разъемами USB для быстрой зарядки и имеет достаточную емкость для работы в течение 3-4 суток. Кроме того, добавлена розетка 220 В с мощностью 150 Вт, которая может быть использована для зарядки радиостанций, электрического инструмента и других устройств. Важно отметить, что устройство не имеет вентилятора, чтобы повысить его надежность, и также включает автомобильную розетку на 12 В с подключаемым светодиодным фонарем.
Напомним, в начале сентября бойцы НГУ получили улучшенную зарядную станцию для дронов и связи. С помощью станции на 2 КВт бойцы Сил обороны могут заряжать технику прямо в полевых условиях. Военные помогли разработчикам устранить недостатки прошлых версий. Первые такие станции военные получили для тестирования еще летов 2022 года от разработчика — волонтера и телеведущего Бориса Захарова. Тогда портативные станции, мощностью в 10 000, 5 000 и 2 000 Ватт-часов получили бойцы 5-й Слобожанской бригады.
А в январе 2023 года стало известно, что украинцы разработали супер павербанки для военных. Стартаперы из Ровенской области считают, что сделали достойную альтернативу зарубежным зарядным станциям по цене вдвое ниже.