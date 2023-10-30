"Заведуть навіть танк": українці створили для ЗСУ універсальні станції Scat (відео)

Зарядні станції дають змогу військовим користуватися технікою в зоні бойових дій, зокрема супутниковим інтернетом Starlink, не покладаючись на галасливі генератори.

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Українські розробники Євген Алєксєєв та Андрій Мельниченко створили зарядну станцію для військових Scat, яка працює в екстремальних умовах і може зарядити як батарейки для безпілотника, так і машину. Про це творці розповіли в інтерв'ю проєкту Ukrainian Underdogs.

Євген Алексєєв розповів, що до початку російсько-української війни був керівником сервісу компанії, яка привозила електромобілі. Його бізнес-партнер Андрій Мельниченко зі свого боку займався ремонтом акумуляторів. З початком повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну перед чоловіками постало питання, як і чим вони займатимуться в нових умовах.

"У нас було питання, чим займатися далі, тому що всі наші акумулятори перебували на складі на Оболоні (Київ), куди на початку війни дуже часто "прилітало". Так працювати ми не могли, тому вирішили зайнятися зарядними станціями", — уточнив Алексєєв.

Перший повербанк вдалося випустити вже на другому місяці повномасштабної війни. Це була портативна персональна техніка для зарядки рацій, прицілів і тепловізорів. Після цього для розробників з'явилося нове завдання: створити зарядні станції, які могли б у бойових умовах живити термінали Starlink. Для них було створено зарядну станцію з виносним інвертором. Вона була стаціонарною і не зовсім зручною для використання, коли військові змінювали місце розташування терміналів супутникового інтернету. Тому Алексєєв і Мельниченко зайнялися розробкою і реалізацією повербанка "третього покоління" з вбудованим захищеним інвертором.

"Він продовжує працювати навіть тоді, коли зникає зовнішнє живлення. Тому їх військові зараз ставлять між генератором і Starlink. Таким чином економиться час на перезавантаження інтернету", — пояснив Андрій Мельниченко.

Він додав, що за допомогою такої зарядної станції можна "живити" навіть цивільні автомобілі та військові машини.

"Ця штука дає можливість у будь-якій ситуації машину завести. Можна завести навіть танк, якщо два цих пристрої (зарядних станцій, — ред.) запарелелити. Якщо танк нормально працює, після такого він заведеться", — зазначив Мельниченко.

Як створили зарядну станцію Scat

"Щоб розробити таку першу серійну модель, нам знадобилося півтора місяця. У квітні ми вже продавали перші такі зарядні станції. Зрештою від Міноборони отримали замовлення на перший промисловий зразок такої зарядної станції. Займалися цим місяць, але коли вже вийшли на готовий варіант і презентували його, у міністерства змінилися плани — вони вже перейшли на ремонт бронетехніки і такі дрібниці їм стали нецікаві", — розповів журналістам Євген Алексєєв.

Новий тип повербанка заряджається від сонця, автомобіля або побутової розетки. За 15 хвилин пристрій може зарядитися на 60% від двигуна авто, а після цього, при підключенні до звичайної розетки, повний заряд досягається за 4 години. Повербанк також має міцний металевий корпус, який захищає його від вологи й важить всього 8 кг. Термін служби пристрою становить 8 років. Його місткість становить 240 000 mAh і може бути збільшена. Цей повербанк має ще одну суперздатність: а саме, можливість об'єднуватися з іншими пристроями, що збільшує його потужність. За словами винахідника, два з'єднаних повербанки можуть навіть зварювати листи твердого металу.

За 15 хвилин пристрій може зарядитися на 60% від двигуна авто, а після цього, при підключенні до звичайної розетки, повний заряд досягається за 4 години.

"Scat також може заряджати батарейки для дронів. Одного разу військові знайшли пральну машинку, під'єднали її до станції, запустили і змогли випрати речі", — додав Андрій Мельниченко, розповідаючи про техніку.

Розробник також додав, що ціна такої зарядної станції для військових становить $450. Для цивільних кожен повербанк коштуватиме приблизно на $100 дорожче. Ці кошти йдуть на розвиток і доопрацювання.

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Для чого створили Bandera Power і що він уміє

Ще одна розробка, яка допомагає військовим на фронті, — це зарядна станція Bandera Power ("Сила Бандери"), яку виготовляють група компаній "Промавтоматика Вінниця" під керівництвом Михайла Ганчука.

За його словами, сучасна війна вимагає ефективності та автономності від військових. Для цього їм необхідні гаджети, такі як телефони, планшети з картами місцевості, тепловізори та рації. Однак ці пристрої потребують постійної зарядки. Звичайні павербанки не завжди достатньо потужні й автономні. У зв'язку з цим було розроблено нову технологію — блок автономного підсвічування і багатоканальної зарядки під назвою Bandera Power. Цей нерозбірний блок важить 20 кілограмів і має світлодіодний ліхтарик. Він оснащений 9 USB-портами, придатними для різних типів пристроїв, і має індикатор заряду. Bandera Power розроблено для використання в КПП і бомбосховищах. Він здатний зарядити до 60 телефонів одночасно і має можливість зарядки рацій. Однак слід зазначити, що цей блок має деякі недоліки, включно з його вагою та обмеженою стійкістю до перевертання.

Цей нерозбірний блок важить 20 кілограмів і має світлодіодний ліхтарик. Він оснащений 9 USB-портами, придатними для різних типів пристроїв

Саме тому розробники прийняли рішення створити другу версію зарядної станції Bandera Power. Техніка отримала новий зовнішній вигляд з камуфляжною і водонепроникною оболонкою. Крім цього, корпус зарядної станції покритий порошковою фарбою. Пристрій можна носити як за ручку, так і на плечі. Вага пристрою становить 6,5 кг, але його місткість дорівнює 180 000 мАг, що свідчить про його високу потужність. На відміну від інших павербанків, які часто містять усередині пресований пісок, щоб створити ілюзію високої енергії, цей пристрій має справжню потужність. Він містить відсік з "вилкою" для зарядки, а також 6 різних типів роз'ємів USB для зарядки інших пристроїв. Пристрій обладнаний світлодіодним ліхтариком потужністю 7 Вт і має розетку до автомобільного прикурювача. Він також оснащений 4 роз'ємами USB для швидкого заряджання і має достатню місткість для роботи протягом 3-4 діб. Крім того, додано розетку 220 В з потужністю 150 Вт, яка може бути використана для заряджання радіостанцій, електричного інструменту та інших пристроїв. Важливо зазначити, що пристрій не має вентилятора, щоб підвищити його надійність, і також містить автомобільну розетку на 12 В зі світлодіодним ліхтарем, який можна під'єднати.

Нагадаємо, на початку вересня бійці НГУ отримали поліпшену зарядну станцію для дронів і зв'язку. За допомогою станції на 2 кВт бійці Сил оборони можуть заряджати техніку просто в польових умовах. Військові допомогли розробникам усунути недоліки минулих версій. Перші такі станції військові отримали для тестування ще влітку 2022 року від розробника — волонтера і телеведучого Бориса Захарова. Тоді портативні станції, потужністю в 10 000, 5 000 і 2 000 Ват-годин отримали бійці 5-ї Слобожанської бригади.

А в січні 2023 року стало відомо, що українці розробили супер павербанки для військових. Стартапери з Рівненської області вважають, що зробили гідну альтернативу закордонним зарядним станціям за ціною вдвічі нижчою.