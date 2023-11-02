Беспилотник Bayraktar TB3 прошел новое испытание в небе: чего достигли создатели (видео)

В Baykar Makina намекнули, что новейший военный БПЛА поможет Турции господствовать на море.

Турецкий беспилотник Bayraktar TB3 прошел второе летное испытание, сумев продержаться в воздухе 4 часа. О результатах тестирования беспилотного летательного аппарата сообщил Сельчук Байрактар, глава компании-разработчика Baykar Makina, на своей странице в социальной сети Х (ранее — Twitter) в среду, 1 ноября.

Он также разместил и видео летных испытаний БПЛА. На первых видеокадрах видно, как на взлетной полосе Bayraktar TB3 техники готовят к полету. После дрон разгоняется и отрывается от земли. За беспилотником через мониторы в режиме реального времени наблюдает команда специалистов. После полета дрон успешно приземляется в том же месте, с которого начал свой полет.

"Bayraktar успешно завершил второе летное испытание, которое длилось 4 часа. Шаг за шагом к "Голубой родине"", — подписал видеокадры Сельчук Байрактар.

"Голубая родина" или Mavi Vatan — это правовая и геополитическая доктрина, основанной на притязаниях Турции на обширную акваторию Черного, Средиземном и Эгейского морей. Она разработана адмиралами турецких ВМС, осознающими стратегическую важность моря, и пользуется влиянием среди военной, политической, экономической и интеллектуальной элиты страны.

Отметим, что особенностью беспилотника Bayraktar TB3 является возможность базирования на морских платформах, в частности на десантном корабле Anadolu. Для хранения в корабельном ангаре крылья БПЛА могут складываться. Кроме этого Bayraktar TB3 теперь может взлетать с коротких взлетно-посадочных полос.

Bayraktar TB3 впервые официально представили общественности в марте 2023 года, тогда же были озвучены его основные технические характеристики:

длина — 8,35 метра;

размах крыльев — 14 метров;

боевая нагрузка — 280 кг на 6 узлах подвески;

продолжительность полета — до 24 часов;

Напомним, 27 октября 2023 года турецкий Bayraktar TB3 совершил свой первый полет. В честь 100-летия основания Турецкой Республики беспилотник впервые взлетел на учебно-полетном центре в Чорлу на северо-западе.

А в конце апреля этого же года разработчики Baykar представили крылатую ракету Kemankes с дальностью более 200 км. Новый боеприпас подойдет как для Bayraktar TB2, так и для более новых TB3 и Anka. Искусственный интеллект помогает ракете найти и уничтожить цель.