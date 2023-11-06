Сделали шаг к самым дешевым беспилотникам в мире: Китай разработал бюджетный двигатель

Инновационный реактивный двигатель дает Китаю еще одно конкурентное преимущество перед США, поскольку оба соперника видят в беспилотных роях будущее войны, считают эксперты и журналисты.

Китай разработал недорогой двигатель для беспилотников, который может открыть путь к производству самых современных и экономичных беспилотников. Об этом сообщает медиа South China Morning Post.

СМИ пишет о том, что новое поколение высокоскоростных беспилотников с большой продолжительностью полета, работающих на недорогих реактивных двигателях, поступило на вооружение в Китае.

Новые китайские беспилотники отличаются от других моделей низкой стоимостью источника энергии, и эта инновация может вызвать гонку вооружений, поскольку США начинают свою программу по наращиванию производства этого оружия.

Таким образом технологический прорыв позволит Вооруженным силам КНР получать высокоэффективные двигатели для реактивных беспилотников по цене, составляющей менее одной пятой от мировой.

Инженер-теплофизик Чжу Цзюньцян слова которого приводит СМИ, высказал свою версию того, почему беспилотники с новыми двигателями вызвали у военных одобрение.

По его словам, армия приняла новый двигатель главным образом потому, что он потребляет почти на треть меньше топлива, чем нынешние двухвальные двигатели, а также потому, что затраты на техническое обслуживание будут значительно дешевле за счет уменьшения количества механических компонентов на 70%.

В отличие от этого, отмечает медиа, высокоскоростной военный беспилотник, работающий на реактивном двигателе, обычно относят к ценным активам, но из-за высокой стоимости в большинстве военных арсеналов они находятся в небольшом количестве. Например, на беспилотнике RQ-4 Global Hawk производства Northrop Grumman установлен турбовентиляторный двигатель AE3007, поставляемый компанией Rolls-Royce по цене $4 млн. за единицу.

Напомним, в сентябре Китай показал свой первый ударный дрон KVD002. Основные характеристики дрона засекречены, но его уже сравнивают с китайским Caihong-4.

Ранее Фокус сообщал, что китайский аналог Shahed-136 прошел испытания. БПЛА Sunflower-200 гораздо "умнее" Shahed, а также оснащены оптикой для нанесения более точных ударов, считают эксперты.