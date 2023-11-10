"Военные доработали": эксперт раскрыл, как ВСУ бьют россиян дронами из картона (видео)

Дешевые беспилотники украинцы собирают прямо на поле боя, вооружая минами ПОМ-50, чтобы атаковать российскую технику.

Украинские военные с успехом применяют на фронте незаметные для радаров беспилотные летательные аппараты Corvo PPDS, изготовленные из картона. Об их особенностях рассказал авиационный эксперт Богдан Долинце телеканалу "КИЕВ24".

Ежемесячно Австралия поставляет Украине 100 разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), известных как PPDS, которые являются одноразовыми и практически незаметными для радиолокационных систем. Эти дроны разработаны для доставки боеприпасов или медикаментов в труднодоступные места, но также могут использоваться для разведки и сброса взрывчатки. Они способны пролететь до 3 часов.

Особенностью PPDS является возможность перевозить полезный груз весом от 3 до 5 килограммов на расстояние около 120 километров. Дроны собираются на месте с использованием специального клея и резинок для крепления крыла. Каждый БПЛА оснащается электромотором, батареей и простой GPS-системой, определяющей маршрут полета. После они собираются заново и используются повторно.

Беспилотники PPDS разработала компания Сorvo из Австралии

БПЛА бойцы собирают прямо на позиции с помощью спецклея. А крыло к беспилотнику прикрепляют с помощью двух резинок. В комплект также входит электромотор, батарейка и простая система GPS, указывающая маршрут во время полета. Когда дрон приземляется, картонный планер выбрасывают, а все остальные элементы устанавливают на другой аппарат.

По информации "КИЕВ24", украинские военные активно используют эти дроны для атак на российские объекты. Они загружают минометные мины калибром 60 миллиметров и атакуют цели на расстоянии до 30 метров от места взрыва. Боеприпас содержит 700 граммов взрывчатки и имеет порядка 540 поражающих элементов. Боевые дроны PPDS уже применялись для нанесения ударов по самолетам Су-30 и МиГ-29, а также зенитным ракетно-пушечным комплексам "Панцирь-С1" и радарам системы С-300.

"Украинские военные уже доработали данный дрон и смогли использовать его и в том числе как ударный дрон, перенося взрывчатые вещества, один из вариантов использования мины ПОМ-50. И насколько это было эффективно или нет, сложно сказать, но то, что такими дронами удалось нанести поражение нескольким российским объектам, говорит о том, что этот дрон может выполнять задачи, как и дрон-камикадзе", — объяснил Богдан Долинце.

Ключевое достоинство PPDS состоит в том, что они делают из вощеного картонного материала, который практически не заметен для радиолокационных систем. Радиоволны слабо взаимодействуют с картоном или пенопластом, поэтому дроны не обнаруживаются на экранах РЛС, похоже на птицу. Только дорогостоящие и точные комплексы способны обнаруживать этих дронов даже на небольших расстояниях.

PPDS — дешевые дроны, стоимость которых составляет менее 100 долларов, в то время как иранский Shahed обходится 10-20 тысяч долларов. На начало сентября в Украине уже находится 60 партий таких дронов. Существует также украинская версия дронов, разработанная с использованием аналогичных материалов и аэродинамики, с некоторыми отличиями в системе наведения.

Использование беспилотных картонных дронов PPDS позволяет украинским военным поражать российские объекты с минимальным риском обнаружения. Они эффективно использовались для нанесения ударов по военной технике и авиации РФ.

Напомним, в начале октября мы писали о том, как Украина применяет сотни БПЛА Сorvo. Небольшие и недорогие дроны из картона, скрепленные скотчем и резинками, меняют ситуацию на фронте в Украине. Считается, что именно они атаковали военные аэродромы в Курской и Псковской областях.

А несколько ранее СМИ писали о том, что картонные дроны, атаковавшие Курск, разработали в Украине. Успешные атаки в России несправедливо приписывают австралийским дронам Corvo PPDS, но украинцы сами делают боевые дроны, незаметные для ПВО и неуязвимые для РЭБ, говорят источники.