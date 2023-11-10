Нацполиция ликвидировала российского командира и технику ВС РФ в Донецкой области (видео)

Украинские бойцы нанесли удары БПЛА по вражеским позициям, в результате чего удалось поразить мобильное средство РЭБ и российскую систему мониторинга "Муром-М", рассказали в полиции.

Подразделение авиации Национальной полиции ликвидировало российского командира роты в Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Telegram.

"Полицейские разведывательной группы БПЛА обнаружили скопление личного состава оккупантов. Было принято решение привлечь ударную группу Управления авиации и полиции на воде, чтобы уничтожить врага", — говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что по результатам отработки был уничтожен командир роты оккупантов, еще трое российских военных получили тяжелые ранения.

Также полицейские обнаружили взлет российского беспилотного летательного аппарата с замаскированной позиции и "отработали" по ней ударным дроном. Кроме этого, правоохранители во взаимодействии с бойцами бригады "Лють" поразили вражеские системы "Муром-М", в результате чего одна из них была полностью уничтожена.

"Как результат — кроме уничтожения личного состава и БПЛА агрессора, подтверждено уничтожение мобильного средства радиоэлектронной борьбы", — рассказали правоохранители.

В пресс-службе полиции опубликовали видео, на котором украинские бойцы показали запуск беспилотных летательных аппаратов, которые затем нанесли удары по личному составу врага. Также военные продемонстрировали, как дрон поразил мобильное средство РЭБ и вражескую систему мониторинга "Муром-М".

Напомним, 9 ноября командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил об уничтожении ЗРК С-300В4 в Донецкой области. По его словам, украинским бойцам удалось поразить 46 единиц техники, в том числе два танка, три ББМ, семь артсистем, ПТРК, три средства противовоздушной обороны, в частности — ЗРК С-300В4, 26 БПЛА, три автомобиля, единицу спецтехники, склад с боеприпасами и другой важный объект.

7 ноября стало известно, что на Таврическом направлении украинские военные уничтожили тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек" и две САУ 2С19 "Мста-С". Командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский заявил, что ВСУ ликвидировали 31 единицу российской военной техники, а именно танк, четыре ББМ, семь артиллерийских систем, одну РСЗО, 11 БПЛА, шесть автомобилей и единицу специализированной военной техники.