"Последний бокал был лишним": смартфоны научили определять, насколько пьяны их хозяева

Согласно последним экспериментам, точность работы новой технологии составляет 98%, но ученые продолжают ее совершенствовать.

Исследователи из Стэнфордского медицинского университета и Университета Торонто создали алгоритм, позволяющий датчикам в смартфонах и умных колонках определять, насколько пьян пользователь, чтобы он не садился за руль. Об этом сообщает Interesting Engineering.

В своей опубликованной научной работе ученые рассказывают, что провели эксперименты, которые показали, что изменения в голосовых паттернах испытуемых могут использоваться устройствами для точного прогнозирования алкогольной интоксикации в 98 процентах случаев. Таковы данные исследования, проведенного с участием 18 участников в возрасте от 21 года и старше. Помимо дозировки алкоголя в зависимости от веса, участникам в случайном порядке предлагалось выполнить серию скороговорок: одну перед тем, как они выпили, и еще одну каждый час после употребления алкоголя в течение семи часов.

После прочтения скороговорки вслух участникам было предложено записать свои голоса на смартфон. Содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе также фиксировалось исследователями в начале эксперимента, а затем каждые 30 минут после первой дозы в течение максимум семи часов. Исследование показало, что датчики смартфонов могут довольно точно обнаруживать алкогольное опьянение и своевременно подсказать, что последний бокал или рюмка были лишними. Стоит учитывать, что эксперимент проводился с носителями английского языка, и в случае с другими языками результат может отличаться.

"Хотя мы не являемся пионерами в выявлении изменений в характеристиках речи во время алкогольного опьянения, я твердо уверен, что наша превосходная точность обусловлена ​​применением передовых достижений в области обработки сигналов, акустического анализа и машинного обучения", — сказал ведущий исследователь Брайан Суффолетто.

По словам Суффолетто, цель такого рода исследований — обеспечить "своевременное вмешательство", чтобы предотвратить травмы и смертельные случаи, вызванные автомобильными или другими авариями, связанными с алкогольным опьянением. Учитывая широкое распространение смартфонов и интеллектуальных колонок, эти устройства являются отличным вариантом для предупреждения людей, когда они слишком пьяны и им не следует водить машину или даже может потребоваться госпитализация.

Однако эксперимент находится на ранней стадии. Суффолетто утверждал, что для подтверждения того, что вокальные модели являются надежным признаком интоксикации, требуется гораздо больше исследований с участием людей самого разного этнического происхождения. Он предположил, что в будущем его команда обратится за помощью к компаниям, которые в настоящее время собирают образцы речи с помощью умных динамиков. В конечном итоге команда хочет создать пассивную систему, которая сможет предупреждать людей об их опьянении, не вызывая лишних неудобств.

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно около 3 миллионов смертей во всем мире вызваны злоупотреблением алкоголем. Это составляет 5,3 процента всех погибших.

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