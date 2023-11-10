Мобилизация в Украине: как самостоятельно выбрать подразделение для прохождения службы

Самостоятельный выбор подразделений, в которых военнообязанные будут проходить службу, повысит эффективность Вооруженных сил Украины, считают в Силах обороны.

Украинский офицер медицинской службы 112-й бригады Александр Антонов выбрал подразделение, в котором будет проходить службу, с помощью онлайн-платформы Lobby X. Об этом сообщило издание Politico.

Офицер рассказал, что бригада, которую он выбрал, дала ему письмо о назначении, однако в местном ТЦК и СП его все равно пытались мобилизовать в другое подразделение.

"У меня были определенные проблемы, поскольку центр пытался мобилизовать меня там, где была необходимость, а не по письму, которое я имел. Но общение с моей воинской частью и дополнительное письмо-ходатайство от них помогли решить эту проблему", — рассказал Александр Антонов.

По его словам, он по образованию врач и опытный менеджер, а потому искал службу в тех подразделениях, где мог принести максимальную пользу.

"Я получил именно то, что искал, и теперь качественно выполняю свои обязанности и обогатил рабочие процессы в медицинской службе бригады своим гражданским опытом", пояснил мужчина.

Кроме этого, Антоном смог найти других мужчин для бригады таким образом. Сейчас он помогает другим подразделениям заполнять вакантные должности через онлайн-набор. В результате военнообязанные могут получать мобилизационные распоряжения и не имеют проблем с переводом ТЦК в выбранное подразделение.

"Это существенно повысит эффективность Вооруженных сил", — заявил Александр Антонов.

Издание отметило со ссылкой на украинское правительство, что лучший способ получить мотивированную армию — это позволить добровольцам подавать заявки на те должности, которые они захотят. В частности, в Украине многие боевые подразделения активно набирают военных через платформы по поиску работы, официальные веб-сайты или HR-платформы, в частности Lobby X.

Онлайн-платформа Lobby X: что известно

Lobby X — это социальное предприятие в формате платформы и рекрутинговое агентство. Lobby X помогает находить работников бизнеса, Вооруженным силам Украины, командам реформаторов и другим. Платформа помогает альтернативным путем рекрутировать в Силы обороны по профессии. Кроме этого, Lobby X занимается трудоустройством ветеранов.

Напомним, адвокат Роман Симутин рассказал о наказании, которое может получить военнообязанный, если трижды проигнорирует повестку о вызове в территориальный центр комплектации и социальной поддержки. По его словам, в некоторых случаях может наступить уголовная ответственность.

Ранее адвокат Ростислав Кравец заявил, что представители ТЦК и СП могут выдавать повестки в разных местах, в частности на улицах, блокпостах и в ТРЦ. Однако они не могут останавливать автомобиль и требовать от граждан предоставить документы для проверки.