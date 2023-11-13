"Топовый результат": "Армия дронов" уничтожила 220 единиц техники ВС РФ (инфографика)

По словам вице-премьера Михаила Федорова, за неделю украинские военные смогли ликвидировать несколько десятков танков, пушек и грузовиков оккупационных сил России.

Украинские воины продолжают наносить сокрушительные удары по российским войскам с помощью дронов. За последнюю неделю с помощью беспилотников было уничтожено более 220 единиц вражеской техники. Об этом 13 ноября сообщил вице-премьер министр — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

Министр поделился впечатляющими цифрами. Так, за последнюю неделю потери оккупантов в результате ударов дронами составили:

39 танков;

57 пушек;

51 грузовик;

34 бронированные машины и др.

"Украинские воины продолжают демонстрировать топовые результаты демилитаризации врага по всей линии фронта", — рассказал Федоров.

Федоров отметил, что на каждую цифру есть видео, подтверждающее уничтожение техники или позиций российских захватчиков.

"Спасибо каждому, кто работает на победу. Продолжаем системно передавать Силам обороны дроны от государства", — написал Федоров.

Потери российской армии в результате работы операторов дронов ВСУ Фото: Telegram / Михаил Федоров

Что такое "Армия дронов"

Армия дронов — это государственная инициатива, которая направлена на покупку дронов для ВСУ, а также обучение операторов БПЛА.

Напомним, 13 октября сообщалось, что украинские военные установили рекорд — с помощью БПЛА за неделю удалось уничтожить 428 единиц техники россиян.