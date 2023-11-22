Черная пятница 2023: ТОП-7 смартфонов, которые можно купить в Украине со скидкой
В "Черную пятницу" украинцы получат возможность купить топовые гаджеты от известных брендов на несколько тысяч дешевле, чем обычно.
В Украине началась "Черная пятница" — масштабная распродажа и отличная возможность приобрести желаемую технику по максимально выгодной цене. Фокус отобрал 10 лучших смартфонов 2023 года, а также расскажет, где и за сколько их можно купить.
Прежде всего мы составили ТОП-10 моделей телефонов, которые появились на рынке в 2023 году, обладают высокими характеристиками и заинтересуют даже самых требовательных пользователей благодаря своим особенностям. В этом нам помогли профильные зарубежные порталы Tech Advisor и Phone Arena, которые проанализировали новинки. Фокус изучил рынок и убедился, что такие смартфоны продаются в Украине со скидками на "Черную пятницу".
Затем Фокус ознакомился с предложениями крупных и популярных украинских ритейлеров: "Алло", "Цитрус", "Фокстрот", Comfy и Moyo. В большинстве случаев у них выгодные цены, к тому же, магазины предоставляют гарантию и сервисное обслуживание, поэтому покупатели меньше рискуют получить поддельный или некачественный гаджет.
Лучшие смартфоны 2023 года
- Samsung Galaxy A54
- Apple iPhone 15 Pro
- Samsung Galaxy S23 Ultra
- Samsung Galaxy A14
- Motorola Razr 40 Ultra
- Xiaomi 13T Pro
- Sony Xperia 1 V
Samsung Galaxy A54 — лучший смартфон среднего класса
Модель Galaxy A54 предлагает отличный баланс цены и качества. Смартфон обладает великолепным дизайном, красивым AMOLED-дисплеем с частотой 120 Гц,хорошей камерой и длительной работой от аккумулятора. В отличие от флагманов, он не поддерживает беспроводную зарядку, а также уступает по производительности.
Характеристики Samsung Galaxy A54
- диагональ экрана — 6,4 дюйма;
- тип экрана — Super AMOLED;
- разрешение — 1080 x 2340;
- чипсет — Exynos 1380;
- основная камера — 50 МП (широкий объектив), 12 МП (ультраширокий), 5 МП (макро);
- камера для селфи — 32 МП (ультраширокая);
- емкость аккумулятора — 5000 мАЧ;
- ОС — Android 13, One UI 5.1;
- вес — 202 г.
Стоимость Samsung Galaxy A54 в Украине
Модель есть в наличии у всех названых украинских ритейлеров и предлагаются со скидками по случаю "Черной пятницы".
- 6/128 ГБ — 16 599 грн;
- 8/256 ГБ — 18 699 грн.
iPhone 15 Pro Max — лучший iPhone всех времен
Новинка от Apple 2023 года, которую некоторые называют лучшим смартфоном в мире. Возможно, поклонники других брендов не согласятся с таким титулом, но это точно самый лучший iPhone, который сейчас есть на рынке. И самым дорогим, что тоже нужно учитывать. В iPhone 15 Pro Max получил ряд небольших изменений, которые в совокупности значительно изменили актуальную модель по сравнению с предыдущей. Среди них стоит выделить титановую рамку, чипсет нового поколения A17 Pro, который показывает отличные результаты в тестах.
В 2023 году Apple наконец заменила порт Lightning на USB-C, а iPhone 15 Pro Max оснащен самым быстрым стандартом USB 3.0 (10 Гбит/с). Фишкой 15-го поколения стала также универсальная кнопка, которая открывает доступ ко многим функциям. Еще одно большое изменение — недавно разработанная система камер "Тетрапризма". Он более или менее использует ту же концепцию, что и зум-объектив перископа, но использует одну призму для отражения света и обеспечения большего фокусного расстояния. В случае iPhone 15 Pro Max — это 120 мм или 5-кратный оптический зум
Характеристики iPhone 15 Pro Max
- диагональ экрана — 6,7 дюйма;
- тип экрана — LTPO Super Retina XDR OLED;
- разрешение — 1290 x 2796;
- чипсет — Apple A17 Pro;
- основная камера — 48 МП (широкий объектив), 12 МП (телефото перископ) с 5-кратным зумом, 12 МП (ультраширокий), LIDAR;
- камера для селфи — 12 МП (широкий), датчик глубины и биометрический;
- емкость аккумулятора — 4441 мАЧ;
- ОС — iOS 17;
- вес — 221 г.
Стоимость iPhone 15 Pro Max
Модель отображается на сайтах ритейлеров, и почти у всех — со скидкой, но "АЛЛО", "Цитрус", "Фокстрот" и Comfy сообщают, что такой товар закончился. У MOYO еще есть версия iPhone 15 Pro Max с хранилищем на 512 ГБ в расцветке Blue Titanium, а "Цитрус" предлагает заказать смартфон сейчас по сниженной цене и забрать, когда привезут новую партию.
- 256 ГБ — 63 499 грн;
- 512 ГБ — 73 499 грн.
Samsung Galaxy S23 Ultra — флагман среди флагманов
Если нужен телефон с самым полным набором функций, то следует присмотреться к Galaxy S23 Ultra. Это крупный и дорогой гаджет, но он обладает всем, чем только может удивить современный смартфон. Вдобавок ко всему этому владелец получит отличную тройную камеру, очень яркий OLED-экран, удобный дизайн, высокое время автономной работы, передовую производительность чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и уникальный стилус S-Pen. Из недостатков обозреватели обнаружили довольно слабую селфи-камеру, которая плохо передает изображение при тусклом освещении.
Характеристики Samsung Galaxy S23 Ultra
- диагональ экрана — 6,8 дюйма;
- тип экрана — Dynamic AMOLED 2X;
- разрешение — 1440 x 3088;
- чипсет — Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2;
- основная камера — 200 МП (широкий объектив), 10 МП (телефото перископ) с 10-кратным зумом, 12 МП (ультраширокий);
- камера для селфи — 12 МП (широкий);
- емкость аккумулятора — 5000 мАЧ;
- ОС — Android 13 (возможно обновление до Android 14), One UI 6;
- вес — 234 г.
Стоимость Samsung Galaxy S23 Ultra
Во время "Черной пятницы", крупные украинские ритейлеры продают модель со скидкой примерно в 15%, что делает эту дорогую покупку куда более выгодной, чем обычно. В отличие от новеньких iPhone, флагман Samsung сейчас продается свободно.
- 12/256 — 46 999 грн;
- 12/512 ГБ — 49 999 грн.
Samsung Galaxy A14 — лучший бюджетный телефон
Бренд выпускает устройства разных ценовых категорий, и наравне с флагманами предлагает недорогие, но при этом весьма качественные модели. В этом году их список возглавила Galaxy A14. Ее дизайн не такой изящный, как у Galaxy S23 Ultra, но тоже довольно удобный, фирменный интерфейс Samsung One UI также выгодно отличает телефон от конкурентов — он удобный и интуитивно понятный. Смартфон может долго работать без подзарядки, и это отчасти благодаря простому 6,6-дюймовому Full HD-экрану с частотой 60 Гц.
Galaxy A14 явно уступает более дорогим смартфонам по производительности и качеству фото. Впрочем, чипсет Helio G80 от MediaTek вполне неплохо справляется с повседневными задачами и приложениями, а основная камера довольно хорошо снимает при достаточном освещении. Для удешевления Samsung пришлось также пожертвовать скоростью зарядки и модулем 5G-связи, — но она все равно пока не работает в Украине.
Характеристики Samsung Galaxy A14
- диагональ экрана — 6,6 дюйма;
- тип экрана — PLS LCD;
- разрешение — 1080 x 2408;
- чипсет — Exynos 850;
- основная камера — 50 МП (широкий объектив), 2 МП (макро), 2 МП (датчик глубины);
- камера для селфи — 13 МП;
- емкость аккумулятора — 5000 мАЧ;
- ОС — Android 13, One UI Core 5;
- вес — 202 г.
Стоимость Samsung Galaxy A14
На "Черную пятницу" в Украине можно приобрести Samsung Galaxy A14 со скидкой в 6%, смартфон продают все изученные нами ритейлеры.
- 4/64 — 5 999 грн;
- 4/128 ГБ — 6 599 грн.
Motorola Razr 40 Ultra — лучший складной телефон
Вероятно, самым известным складным смартфоном, выпущенным в 2023 году, стал Samsung Galaxy Z Flip 5, однако он пока не добрался до украинского рынка. Зато в Украине уже есть Motorola Razr 40 Ultra, и аналитики Tech Advisor считают, что эта модель гораздо лучше подойдет большинству пользователей. Главным ее преимуществом является 3,6-дюймовый внешний экран, работающий с частотой обновления 144 Гц — он не только значительно больше, чем у конкурентов, но и позволяет запускать на нем любые приложения. Внутренний дисплей с диагональю 6,9 дюйма и частотой 165 Гц тоже очень хорош, а складка на нем едва заметна. Несмотря на сложную конструкцию, смартфон вышел довольно прочным и получил степень защиты IP52 от воды и пыли.
Как всегда, не все идеально чипсет — чипсет Motorola Razr 40 Ultra отстает на два поколения, да и камеры уступают топовым смартфонам на Android. Впрочем, эти недостатки не станут критичными для большинства людей, которые не увлекаются требовательными видеоиграми или профессиональной съемкой.
Характеристики Motorola Razr 40 Ultra
- диагональ внешнего экрана — 6,8 дюйма;
- диагональ внутреннего экрана — 3,6 дюйма
- тип экрана — складной LTPO AMOLED;
- разрешение внешнего экрана — 1080 x 2640;
- разрешение внутреннего экрана — 1056 x 1066;
- чипсет — Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1;
- основная камера — 12 МП (широкий объектив), 13 МП (ультраширокий);
- камера для селфи — 32 МП, (широкий).
- емкость аккумулятора — 3800 мАЧ;
- ОС — Android 13;
- вес — 188,5 г.
Стоимость Motorola Razr 40 Ultra
Модель можно приобрести в магазинах "АЛЛО", "Фокстрот" и Comfy со скидкой в 5%. В Украине представлена только версия с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, поэтому выбирать особо не приходится, хотя за рубежом продаются и другие комбинации. Купить Motorola Razr 40 Ultra в период "Черной пятницы" можно за 29 999 грн.
Xiaomi 13T Pro — камеры на все случаи жизни
Это один из первых смартфонов с 1-дюймовым сенсором, которые появились в продаже за пределами Китая. Эта технология должна повысить уровень камер смартфонов в ближайшие пару лет, но Xiaomi пришла к этому раньше многих конкурентов. Tech Advisor провела тестирование и обнаружила, что большая площадь сенсора поглощает больше света, и это приводит к необыкновенно качественным фотографиям при слабом освещении и уровню детализации, которого нет у меньших сенсоров. Вдобавок, телефон оснащен мощным телеобъективом на 50 МП и сверхшироким объективом на 50 Мп, и довольно мощным процессором.
Характеристики Xiaomi 13T Pro
- диагональ экрана — 6,67 дюйма;
- тип экрана — AMOLED;
- разрешение — 1220 x 2712;
- чипсет — MediaTek Dimensity 9200 Plus;
- основная камера — 50 МП (широкий объектив), 50 МП (телефото), 12 МП (ультраширокий);
- камера для селфи — 20 МП;
- емкость аккумулятора — 5000 мАЧ;
- ОС — Android 13, MIUI 14;
- вес — 206 г.
Стоимость Xiaomi 13T Pro
В магазинах "АЛЛО", "Цитрус", "Фокстрот" и Comfy украинцы могут найти версию смартфона с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти в трех цветах: черный, альпийский голубой и ромашковый зеленый за 26 999 грн.
Sony Xperia 1 V — камера для профи
Sony Xperia 1 V — это современный телефон, ориентированный на камеру, с тремя различными приложениями, которые могут превратить его в ручной фотоаппарат, камеру для видеоблогов или мини-кинематографическую установку. Модель оснащена впечатляющим телеобъективом, который физически перемещается, обеспечивая настоящий оптический зум от 3,5x до 5,2x благодаря линзам 85 мм и 125 мм. Самым большим нововведением этого года является совершенно новый датчик Exmor T, в котором используется технология двухслойных транзисторных пикселей, обеспечивающая низкий уровень "шума" и лучшую способность улавливания света.
Помимо камеры, у этого смартфона есть и другие преимущества, включая аудиоразъем 3,5 мм, слот для карты microSD, длительное время работы от аккумулятора, беспроводная зарядка, дизайн премиум-класса. Единственный серьезный недостаток – цена "кусается", хотя спустя почти четыре месяца после релиза она заметно снизилась, а тут еще и скидки на "Черную пятницу".
Характеристики Sony Xperia 1 V
- диагональ экрана — 6,5 дюйма;
- тип экрана — OLED;
- разрешение — 1644 x 3840;
- чипсет — Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2;
- основная камера — 48 МП (широкий объектив), 12 МП (телефото) с оптическим зумом и автофокусом Dual Pixel, 12 МП (ультраширокий);
- камера для селфи — 12 МП;
- емкость аккумулятора — 5000 мАЧ;
- ОС — Android 13 с возможностью обновления до Android 14;
- вес — 187 г.
Стоимость Sony Xperia 1 V
Из пяти популярных магазинов модель продается только в "АЛЛО", при этом в период "Черной пятницы" ритейлер сделал скидку более чем в 2000 грн.
- 12/256 — 42 008 грн;
- 12/512 ГБ — 48 360 грн.