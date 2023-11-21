Украинский дрон "Лелека" снабдили "хитрой" технологией: теперь ВС РФ его сложнее сбить

Модификацию Leleka LR разработали исходя из запроса украинской артиллерии, которой был необходим БПЛА, способный летать очень часто, долго и далеко.

Один из лучших разведывательных украинских беспилотников "Лелека" постоянно модернизируется и его оснащают системами с использованием нестандартных частот для лучшей радиолокационной борьбы (РЭБ), однако и армия РФ постоянно ищет способы его обнаружить и сбить. Об этом в интервью агентству УНИАН рассказал сотрудник Центра подготовки пилотов с позывным "Орфей".

Дрон Leleka LR (long range — длинная дистанция), как и любая беспилотная система в условиях войны, требует улучшений, а новая версия, собранная по стандартам НАТО за пределами Украины, получила улучшенную систему защиты от подавления. Подобные технологии применяются на самолетах (SRP-антенны) и используют нестандартные частоты, которые раньше в Украине никто не использовал.

Для российских подразделений РЭБ – это новинка, они еще не научились с этим работать, говорит специалист. Однако и войска страны-агрессора не сидят на месте и постоянно ищут способы раскрыть частоты, чтобы противодействовать украинским беспилотникам.

"Если постоянно использовать нестандартные каналы связи, если их постоянно менять, если постоянно модифицировать технику, врагу будет сложнее ей противодействовать, — говорит "Орфей". — Суть нынешней войны: каждый друг друга постоянно пытается удивить, сделать какую-то неожиданность, чтобы перестроить свою систему радио-электронной разведки".

Напомним, что беспилотник Leleka LR был разработан исходя из запроса украинской артиллерии, для которой был необходим БПЛА способный летать очень много, очень долго, очень далеко и иметь стабильную связь. Так что эта украинская "птица" может находиться в воздухе до 4-х часов. А дальность канала связи у нее – до 90 км в режиме реального времени.

На борту дрона установлен оптический модуль с 25-кратный оптическим зумом и 4-кратный цифровой зум. Присутствуют цифровые алгоритмы обработки видео, а оператор имеет возможность следить за статическими объектами и самолет будет самостоятельно удерживать объект в центре кадра. Это очень удобно для корректировки артиллерии.

Отличительной особенностью Leleka LR является быстрая и удобная посадка и время подготовки повторного пуска. Меньше чем через 5 минут "птичка" уже находится в воздухе. Рабочая высота дрона составляет 1200-1700 м. Но он может подниматься до 3000 м.

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