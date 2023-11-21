Бойцы СБУ "наказали" российский "Град", который обстреливал Херсонщину (видео)

Дрон ударил по российской технике прямо во время ее движения по дороге, в результате чего машина вспыхнула, а оккупанты бросились наутек.

Бойцы подразделения М2 Центра специальных операций "Альфа" Службы безопасности Украины уничтожили российскую реактивную систему залпового огня "Град", которая обстреливала Херсонскую область. Об этом сообщил украинский блогер и волонтер Сергей Стерненко в своем Telegram, опубликовав видеозапись поражения.

В ролике российская РСЗО отстрелялась, а затем начала двигаться по дороге, в это время ее заметил украинский разведывательный беспилотник. Впоследствии бойцы запустили ударный FPV-дрон, который нанес точный удар по "Граду", в результате чего техника вспыхнула, а в небо поднялся густой серый дым.

Вражеская военная техника остановились посреди дороги, а из нее выбежали несколько российских военных. Они решили бросить выведенную из строя РСЗО и убежали в направлении леса.

"Российский "Град" обстреливал Херсонщину, но потом был наказан одним из ваших дронов (приобретенных на деньги неравнодушных граждан — ред.)", — сказал Сергей Стерненко.

Напомним, 15 ноября стало известно, что бойцы Национальной гвардии уничтожили советский зенитно-артиллерийский комплекс на Северском направлении. Вражескую установку обнаружили на территории промышленной зоны, враг пытался ее замаскировать за зданиями, однако этого им не удалось сделать. Нацгвардейцы поразили технику оккупантов с помощью артиллерии.

17 ноября в пресс-службе ССО рассказали об уничтожении российского грузового автомобиля "Урал-4320" вместе с боекомплектом РСЗО БМ-21 "Град" на Южном направлении. Бойцы навели огонь артиллерии и нанесли удар FPV-дронами по машине врага. Кроме этого, военным удалось повредить саму РСЗО.