Представляют угрозу для ПВО: чем новые Shahed-238 опасны для Украины (видео)

Эксперты отмечают, что, хотя новые иранские дроны и будут дополнительной нагрузкой для сил ПВО, однако установка в них неэффективного газотурбинного двигателя может снизить потенциальную угрозу Shahed-238.

Новые беспилотные летательные аппараты Shahed-238, которые недавно презентовали в Иране, благодаря своим техническим характеристикам могут "обходить" системы противовоздушной обороны. Такое мнение выразил эксперт по авиации Константин Криволап в комментарии "24 каналу".

Он пояснил, что модифицированные беспилотники имеют три разные системы наведения: автономную, радиолокационную и инфракрасную. Установка радиолокационной станции действительно может стать угрозой для систем противовоздушной обороны Украины, отметил эксперт.

Отметим, что в Иране также планируют установить неэффективный и сложный в производстве газотурбинный двигатель в беспилотные летательные аппараты Shahed-238. Однако эксперт сомневается, что эти новые дроны вскоре попадут в Россию и будут использоваться против Украины. Он отметил, что предыдущие комплектующие и фюзеляжи, присланные Ираном в Москву, были повреждены, что повлекло задержки в производстве беспилотных летательных аппаратов Shahed. Поэтому, пока неизвестно, что произойдет на этот раз.

БПЛА Shahed-238: что известно о новом иранском дроне

Несколькими днями ранее университет аэрокосмических наук Ашура в Иране представил реактивный дрон-камикадзе Shahed-238. По сути новая серия вид беспилотника является модификацией известного ударного БПЛА Shahed-136. Эти разработки показали верховному лидеру страны аятолле Али Хаменеи в университет в Тегеране, где он ознакомился с последними достижениями аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции.

Кроме классического варианта с автономной системой наведения по инерциальной системе и сигналам GPS, существуют варианты с инфракрасной/оптической и, вероятно, радиолокационной системой наведения, пишет "Милитарный". Версия с инфракрасной/оптической системой наведения (с красным объективом) может применяться для поражения теплоконтрастных целей, в частности, важной военной техники в тылу противника.

Этот беспилотник может стать аналогом противорадарных ракет, наводимых на излучение поисковых радиолокационных станций (РЛС). Такое средство может быть полезно для нейтрализации и прорыва враждебных систем противовоздушной обороны. Фюзеляжи всех трех беспилотников имеют нехарактерный для иранских БПЛА черный цвет. Это может быть связано с использованием радиопоглощающих материалов, однако пока никаких подтверждений этому нет. Точные технические характеристики Shahed-238 остаются неизвестными.

Следует отметить, что новые беспилотники приобрели конструктивные изменения по сравнению с недавно показанным реактивным Shahed-136, в котором модуль оптики крепится в носовой части под фюзеляжем. Точные технические характеристики реактивного Shahed-136, как и Shahed-238, засекречены. Отмечается, что несмотря на возросшую скорость платой за это будет уменьшенная дальность полета.

Напомним, 21 ноября спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что новую модификацию Shahed будет сложнее сбивать. Новый иранский беспилотник окрашен уже в черный матовый цвет, что еще может усложнить работу визуального обнаружения.

Ранее Фокус рассказывал, что Shahed-136 придумали не в Иране и не в Израиле. Самый известный иранский беспилотник стал наследником немецкой разработки 80-х годов Die Drohne Antiradar, который должен был противостоять советской системе ПВО.