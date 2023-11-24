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Будущее ПВО за микроволновым оружием: как оно работает и почему лучше ракет (видео)

Александр Залата
Фото: ВВС США | Микроволновое оружие THOR уже испытывают ВВС США

Уже существуют мощные микроволновые излучатели, которые почти мгновенно "выжигают" целые рои дронов без вреда для людей.

Мощные микроволновые излучатели должны стать новой технологией для борьбы с беспилотниками, которая значительно усилит возможности любой армии на современном поле боя. Издание Interesting Engineering выяснило, как они работают и какую пользу принесут военным.

Традиционные методы борьбы с дронами, когда их сбивают ракетами или стрелковым оружием, влечет за собой большие расходы, часто превышающие стоимость самой цели, при этом создают риски для жизней мирных жителей и критической инфраструктуры. С недавних пор инженеры активно разрабатывают некинетические средства поражения, использующие лазерные лучи или микроволны. Уже существуют системы, которые снижают к минимуму сопутствующий ущерб, при этом эффективно сбивая летательные аппараты.

Излучатели СВЧ-диапазона (0,3-300 ГГц) направляют микроволны точно на электронные системы дронов и нарушают их работу, фактически "выжигая" электронику изнутри. В отличие от ракет или лазеров, они минимизируют вред для людей и другого электронного оборудования, что идеально соответствует этическим принципам современной войны.

Еще одно немаловажное преимущество такого оружия — возможность поражать сразу несколько целей на большом расстоянии. Благодаря этому "микроволновки" отлично подходят для борьбы с роями дронов, защиты критической инфраструктуры и множества других задач. Быстрое развитие микроволновых технологий, включая повышение энергоэффективности и уменьшение размеров, предполагает будущее, в котором эти системы станут еще более портативными, универсальными и легко встраиваемыми в разные платформы.

Одним из уже существующих решений в этой области является антидроновая установка Leonidas, разработанная компанией Epirus Technologies из США. Она использует микроволны высокой мощности в частотном диапазоне 8–12 ГГц для эффективного отключения дронов. Leonidas отличается компактной и легкой конструкцией, облегчающей установку на различных платформах, в том числе на транспортные средства, чтобы быстро подготовить и запустит там, где такое оружие больше всего необходимо.

В начале ноября 2023 года Epirus Technologies отчиталась об испытаниях Leonidas, которые прошли успешно. Разработчики говорят, что она может почти мгновенно поражать цели, не перегреваясь, а также не нуждаясь в перезарядке. Операторы могут точно и безопасно контролировать импульс для атаки отдельных дронов или целых групп, выводя из строя их электронные компоненты. В октябре 2022 года Leonidas установили на боевую бронированную машину Stryker и провела другие испытания. Американские военные атаковали и успешно поразили рой БПЛА.

Еще одной устрашающей микроволновой системой для борьбы с дронами является Тактический мощный оперативный ответчик (Tactical High-power Operational Responder или сокращенно THOR), разработанный исследовательской лабораторией Военно-воздушных сил США. THOR, как и Leonidas, использует микроволны для отключения дронов, но имеет некоторые отличительные технические характеристики. Работая в том же диапазоне частот, что и Leonidas, THOR может похвастаться выходной мощностью 100 кВт с возможностью усиления до 150 кВт. Такая масштабируемость повышает эффективность THOR против широкого спектра дронов, от небольших квадрокоптеров до более крупных аппаратов самолетного типа.

THOR может защищать воздушное пространство от БПЛА в радиусе 5 км. Ключевой особенностью системы является его способность одновременно выводить из строя несколько дронов, что делает его незаменимым в ситуациях, когда требуются быстрые и решительные действия против многочисленных воздушных угроз. Компактная и транспортабельная конструкция быстро устанавливается, что увеличивает тактические преимущества для защиты от налетов беспилотников. THOR можно перевозить на различном военном транспорте, включая грузовики и вездеходы, чтобы использовать как в полевых, так и в городских условиях.

"Когда мы смотрим в будущее воздушной безопасности, становится ясно, что микроволновая технология в системах борьбы с дронами представляет собой квантовый скачок вперед. Благодаря своей способности минимизировать сопутствующий ущерб, точно нацеливать угрозы и поражать несколько целей на расстоянии, микроволновые системы, такие как Leonidas и THOR, готовы сыграть ключевую роль в защите нашего неба, защите критической инфраструктуры и обеспечении безопасности человеческой жизни. в мире, который становится все более ориентированным на дроны", — подытожили аналитики Interesting Engineering.

Ранее писали, что США тратит около $1 млрд на разработку энергетического оружия в год. Минобороны особенно заинтересовано в микроволновых и лазерных излучателях.