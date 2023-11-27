ВСУ сбивают дроны россиян системами "Оберег": эксперт предупредил, чем это опасно (видео)

Устройство может сбивать российские беспилотники, однако украинские военные могут выдать свое местоположение и погибнуть после новой атаки оккупантов.

Украинский военный 68-й отдельной егерской бригады Вооруженных сил Украины с помощью отечественной антидроновой системы "Оберег" сумел посадить три российских дрона-камикадзе. Соответсвующее видео опубликовали в Telegram-канале подразделения в субботу, 25 ноября.

На видеокадрах украинский боец сначала показывает свой "рабочий инструмент" — антидроновую систему — а позже снимает на камеру результаты работы техники. Это беспилотники-самоубийцы, которые по позициям украинских военных запустили российские операторы БПЛА. Военный с помощью украинской разработки смог приземлить три таких опасных беспилотника.

Что собой представляет антидроновая система "Оберег"

Как информирует сайт разработчиков техники, "Оберег" приглушает только сигналы, поступающие от входного источника. Это позволяет избежать непредвиденных помех, независимо от их происхождения. При разработке учитывались критические обстоятельства, особенно в ситуациях, где возможны налеты БПЛА, например, в аэропортах, военных или правоохранительных операциях.

Эта антидроновая система противодействует всем коммерческим моделям БПЛА, в частности, коптерам DJI Mavic, Matrice, Autel и т. д., борется с FPV-камикадзе разного типа и включает 5 диапазонов частот.

Технические характеристики системы "Оберег":

мощность — 120 Вт;

рабочее расстояние — до 2500 м;

время работы аккумулятора — до 2 ч;

вес — 4 кг;

рабочая температура — от -20°C до +60°C;

цена — 147,6 тыс грн.

Так выглядит украинская антидроновая система "Оберег" Фото: Lighttech

Риски применения "Оберега"

Отметим, что об особенностях применения на поле боя этой военной техники написал украинский эксперт в сфере радиоэлектроники Сергей "Флэш" Бескрестнов в своем Telegram-канале в воскресенье, 26 ноября. По его словам, "Оберег" — это окопное средство РЭБ с направленными антеннами невысокой мощности, по его эффективность именно против FPV-дронов небольшая и зависит от многих факторов, поэтому и работать с ним нужно крайне осторожно. Украинские военные могут легко выдать свою позицию невовремя включив систему, после чего оккупанты могут убить оператора, одновременно атаковав БПЛА с разных сторон.

"Дорогие военные коллеги, не вздумайте бегать по полю, охотясь на FPV. Вы и суток не проживете. Тактика работы с такими устройствами (аналог ружья) заключается в тщательном укрытии на позиции и работе по FPV, которое по стечению обстоятельств летит на Вас в пределах визуального контакта. Максимальный результат Вы получите работая ему в след после пролета", — объяснил Сергей "Флэш".

Этот аналог антидронового ружья, по словам эксперта, требует осторожности в работе Фото: Lighttech

Он также добавил, что подобную тактику уже используют российские военные. Они размещают бойцов с такими устройствами вдоль линии фронта, создавая таким образом длинную цепочку защиты.

Напомним, в начале ноября украинские военные благодаря антидроновому ружью обезвредили 4 российских FPV-дрона в Запорожской области. Три дрона потеряли управление под действием соответствующей техники. Впоследствии они сдетонировали во время приземления. Еще один дрон остался невредимым. После этого незначительного технического обслуживания будет использоваться уже украинскими защитниками.

Также мы писали, что боец ВСУ в марте рассказал об опыте использования антидронового ружья. По словам оператора под псевдонимом "Генерал", освоить устройство можно всего за неделю, а потом нужно только брать коптер в прицел и перехватывать управление на себя. Все, что надо найти, по его словам, это принцип работы, рабочие частоты и диапазон ружья. Для применения нужно несколько минут, после чего можно целиться на квадракоптер, чтобы "приземлить" его.