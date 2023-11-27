Россия применяет против Украины системы РЭБ, созданные из британских компонентов, — СМИ

Россияне имеют комплексы, способные обнаруживать пуски беспилотников ВСУ на поле боя, и нужно принять меры, чтобы такой техники у них стало меньше, отмечают исследователи.

Украина передала Великобритании результаты расследования о компонентах, которые Россия использует для производства комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Расследователи назвали британские компании, чьи изделия покупают россияне, чтобы потом применить в системах для войны в Украине. Об отдельных деталях украинского досье говорится в статье издания The Guardian.

Журналисты издания получили доступ к тексту отчета, распространяемый среди чиновников стран, которые ввели санкции против РФ. В документе указано, что россияне до сих пор имеют доступ к компонентам для строительства современных комплексов РЭБ, в результате чего создают "эффективные электронные системы". Авторы исследования предлагают усилить санкции, чтобы снизить возможности российского военно-промышленного комплекса.

В отчете назвали компоненты, выпущенные тремя компаниями из Великобритании и обнаруженные в комплексах РЭБ ВС РФ:

транзисторы, выпущенные компанией Semelab Ltd (офис — в Суррее, принадлежит TT Electronic Group Holdings) и обнаруженные "в оборудовании для блокировки радиоуправляемых устройств и связи на поле боя";

источники питания, выпущенные компанией XP Power (офис — в Сингапуре, котируется на Британской фондовой бирже) и обнаруженные в мобильном радаре ближнего радиуса действия;

детали системы пеленгации, выпущенные компанией Golledge Electronics (расположена в Сомерсете).

Авторы отчета указали, что комплексы РЭБ предназначены не только для создания помех на поле боя, но и для обнаружения пусков украинских БПЛА. Также перечислили российские компании, которые выпускают такое оборудование: НПО "Стрела", НДП "Протек", концерн "Радиоэлектронные технологии": отмечается, что не все предприятия попали под санкции.

Британские компании, о которых упоминается в отчете, уверяют, что не продают в РФ свою продукцию, однако украинские авторы досье указывают, что компоненты все же попадают на предприятия российского ВПК. Поэтому Украина предлагает создать специальную базу данных, в которой будут перечислены компоненты для российских комплексов РЭБ, говорится в статье The Guardian.

Оружие РФ — детали

Отметим, Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный упоминал о важности комплексов РЭБ, которые действуют на линии фронта. Генерал признал, что Россия имела много времени, чтобы создать несколько эффективных устройств, и подчеркнул, что Украине нужно нарастить свою способность в этом направлении.

Напоминаем, ранее Фокус рассказывал о других видах оружия, которые до сих пор имеет возможность выпускать Россия. В частности, 23 ноября стало известно об использовании в боевых действиях истребителя 4+ поколения МиГ-35. Кроме того, 7 ноября аналитики Института изучения войны отметили, что Кремль, вопреки санкциям, смог нарастить выпуск высокоточных дальнобойных ракет.