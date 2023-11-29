Спасают от коллапса: Microsoft продлила Украине бесплатный доступ к "облаку"

По информации вице-премьера Михаила Федорова, корпорация Microsoft уже предоставила украинцам бесплатные сервисы, техническую поддержку, оборудование и гранты на сумму более 540 миллионов долларов.

Microsoft еще год будет предоставлять бесплатные облачные услуги Украине. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Он подчеркнул, что это очень помогает в цифровизации и защите данных. Особенно это было актуально и необходимо в начале полномасштабного российского вторжения, когда россияне во время оккупации уничтожали украинские архивы и канцелярии.

"Но коллапса в Украине не произошло, потому что важнейшие данные находились в облаке", — отметил министр.

Отныне украинские государственные предприятия, региональные органы власти, школы, университеты и больницы смогут бесплатно пользоваться облаками Microsoft вплоть до конца 2024 года.

"Усиливаем партнерство. Компания помогает Украине в развитии цифровой инфраструктуры от основания Минцифры. Microsoft инвестирует в развитие облачных сервисов в Украине. Корпорация уже предоставила более $540 млн помощи бесплатными сервисами, технической поддержкой, оборудованием и грантами", — пишет Федоров в собственном телеграм-канале.

Министр подчеркнул, что такая поддержка является "неоценимой для Украины в условиях войны", ведь это поможет сохранить часть бюджета, который можно направить на нужды Сил обороны, социальную сферу и восстановление.

Напомним, в США на ежегодном мероприятии Microsoft Ignite компания объявила о переименовании своего чат-бота Bing Chat на Copilot, а также о более тесной его интеграции в операционную систему Windows.

Ранее Фокус сообщал, что Microsoft встроила ИИ Bing Chat в систему Windows. Bing Chat переименовали в Copilot и он стал больше похож на ChatGPT, причем предлагает премиум-функции этого чат-бота бесплатно.