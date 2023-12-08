"Прилетают каждые 10 минут": ВС РФ усилили атаки FPV-дронами под Бахмутом, – боец ВСУ (видео)

По словам оператора подразделения Signum 93-й ОМБр ВСУ с позывным "Турист", пока украинские защитники получают дроны от волонтеров, россияне формируют роты и подразделения операторов ударных БПЛА.

Вооруженные силы России увеличили поставки подразделениям на Бахмутском направлении FPV-дронов, которые теперь еще чаще атакуют позиции Сил обороны Украины. Об этом рассказал боец подразделения Signum 93-й ОМБр ВСУ Влад с позывным "Турист" в интервью волонтеру Сергею Стерненко.

Украинские бойцы отмечают, что увеличение поставок дронов позволило оккупационным войскам создать роты операторов ударных БПЛА.

"В последнее время у них увеличились поставки. По данным разведки, на наше направление заехала рота ударных БПЛА их. Они уже формируют целые подразделения [ударных дронов]. После этих данных у нас действительно участились случаи, когда прилетают по нашим позициям FPV. Даже позавчера под вечер — прямо каждые 10 минут", — рассказал "Турист".

Соотношение FPV-дронов ВСУ и ВС РФ на Донбассе

По словам украинского защитника, военным приходится экономить дроны, так как получают их, в основном, от волонтеров, которые закупают сотни единиц за деньги украинцев. Этого количества недостаточно, чтобы эффективно противостоять врагу на Донбассе.

"У нас была поставка небольшой партии, в районе 50-и штук, от батальона. Но я до конца не знаю, пошли ли эти дроны от государства", — рассказал боец.

При этом, как отметил Стерненко, волонтеры передали более 600 FPV-дронов в подразделение Signum. Однако "Турист" отметил, что этого количества недостаточно.

"Вроде бы это и большие цифры, на которые выделяются большие финансы, но этого все равно не хватает. Чтобы поражать каждую цель, которую мы видим, реально не хватает. Сейчас противник очень активно применяет свою живую силу и технику при штурмах наших позиций", — пояснил "Турист".

Волонтер Сергей Стерненко отметил, что на каждого россиянина нужно по 1-2 дрона.

"Это бы спасло очень много жизней наших бойцов", — согласился с ним военный.

Напомним, 7 декабря Сергей Стерненко завил, что необходимы системные изменения по противодействию FPV-дронам и системам РЭБ ВС РФ. Речь идет не только о количестве дронов для ВСУ, а о новых доктринах.

Ранее, 5 декабря, Стерненко сообщал, что Россия заказывает тепловизионные FPV-дроны в Китае.