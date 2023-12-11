USB-камера превратит любой смартфон в тепловизор: как может помочь ВСУ

Преимуществом этой тепловизионной камеры Xinfrared One XH09 является ее дальность действия — 870 м.

Миниатюрная камера Xinfrared One XH09 подключается к порту USB-C смартфона и дает возможность видеть тепловые сигнатуры, превращая телефон в тепловизор. Журналист сайта Toms guide Джон Веласко протестировал устройство и поделился своими выводами.

Преимуществом этой тепловизионной камеры является ее дальность действия — 870 м. Такое устройство могли бы использовать служащие ВСУ для ведения разведки и наблюдения в темное время суток, не рискуя оказаться близко к позициям врага, и в то же время, используя обычный смартфон вместо дорогостоящего спецоборудования. Регулируя фокусировку объектива, на экране можно разглядеть в деталях, как близкие, так и далекие объекты, что также выгодно отличает данное устройство от других аналогичных.

Камера Xinfrared One XH09 обеспечивает четкость изображения Фото: Future

В ходе испытаний камера даже засекла сигнатуру самолета, пролетавшего высоко в небе, что помогло бы солдатам ВСУ выявлять угрозы в небе, такие как дроны, которые ВС РФ применяют для разведки и нанесения ударов по целям. Журналисты, тестировавшие камеру, сделали вывод, что она могла бы пригодиться и для использования в коммерческих целей.

Устройство Xinfrared One XH09 легко прикрепить к смартфону Фото: Future

Xinfrared One XH09 имеет частоту в 50 Гц, что делает просмотр в режиме реального времени весьма комфортным. Другие подобные камеры располагают более низкой частотностью, что приводит к задержкам, а это, в свою очередь, затрудняет попытки различить тепловые следы, особенно когда сцена имеет смесь температурных диапазонов.

Авторы материала похвалили тепловизионную камеру и за ее работу в помещении. Меняя фокусировку, они смогли определить температурные показатели объектов, которые очень близко расположены к объективу. Когда журналисты сделали тепловизионное селфи, то смогли рассмотреть такие мелкие детали, как ресницы, волоски бровей и пр.

В материале авторы отметили, что камеру можно приблизить к объекту на расстоянии минимум 12 см и, в отличие от датчика температуры Pixel 8 Pro, рассмотреть тепловые сигнатуры, тогда как датчик не обеспечит качественного изображения с такого расстояния, а только лишь измерит температуру.

Камеру Xinfrared One XH09 не нужно подзаряжать, так как она питается от USB, стоит лишь подключить ее к телефону — еще одной заботой меньше.

Характеристики камеры Xinfrared XH09 Thermal Eye X2:

диапазон измерения температур: от 0℃ до 100℃;

рабочая температура — от -20℃ до +60℃;

частота обновления кадров — 50 Гц;

зум — от 2x до 15x;

объектив — 9 мм;

габариты — 23х23х25 мм;

вес — 18,5 г;

регулировка фокуса — минимальное расстояние около 12см;

поле зрения — 19.63°x14.71°;

операционная система — Android;

цифровое улучшение деталей (DDE) — есть;

технология улучшения изображения Matrix IV — есть;

отслеживание горячих точек — есть;

тактическое отслеживание тепла — есть;

палитра для наружного применения — есть;

ночное видение — Bird, White hot, Black hot, Red head, Iron red, Green;

коррекция измерений температуры и расстояния;

цена — около 360 долларов США.

Ранее мы сообщали о том, что украинские инженеры создали тепловизор под названием Patriot. Разработчики уверяют, что именно их тепловизоры ВСУ смогут применять в любое время суток и при любой погоде.