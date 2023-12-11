"Собьют быстрее, чем долетит": эксперт оценил, чем новые Shahed-238 угрожают Украине

Беспилотники значительно отличаются от тех, что Россия уже использует для обстрелов, но не все отличия пойдут на пользу оккупантам.

В ноябре в Иране представили новый беспилотник — Shahed-238. Украинский военнослужащий, специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке Сергей "Флеш" Безкрестнов разобрал, действительно ли эта модификация будет представлять большую опасность для Украины.

Военный отметил, что в открытом доступе есть только несколько фото Shahed-238 и краткое описание о нем со стенда. Первое, что бросается в глаза, это реактивный двигатель, и Сергей Безкрестнов считает это конструктивное решение сомнительным.

Он перечислил преимущества, которые беспилотнику даст замена двигателя:

мобильные группы ПВО со стрелковым оружием и зенитными установками не смогут сбивать его на высоких скоростях;

FPV-дроны также не смогут его догнать;

он будет быстрее подлетать к цели;

он сможет летать на высоких эшелонах и быстро пикировать.

В то же время и недостатков у реактивного двигателя хватает:

беспилотник будет оставлять сильный тепловой след;

новый "Шахед" смогут сбивать мобильные группы с ПЗРК (переносными зенитно-ракетными комплексами);

он будет шуметь еще сильнее;

дальность полета уменьшится;

двигатель будет стоить дороже.

Фото Shahed-238 Фото: Милитарный

Также Shahed-238 должен быть оборудован новой системой навигации. Иранцы планируют сделать три разных опции. Первый вариант — инерционная система.

"Сейчас можно сказать на "Шахедах" ее нет. Работает базовый алгоритм удержания курса под РЭБ. С размерами и аэродинамикой "Шахеда" дальние полеты и точные поражения целей только на одной инерционной системе невозможны. Но если инерционную систему улучшат от текущей, это станет проблемой, и то не сейчас, а когда вся территория Украины или ее большие части будет закрыта РЭБ против GPS", — объяснил военнослужащий.

Второй вариант — навигация по GPS, и такой системой оборудованы уже имеющиеся Shahed 136/131. Третий вариант — инфракрасная или оптическая система наведения.

"Пишут о каком-то "захвате контрастных военных целей в инфракрасном диапазоне". Тут я понимаю, что подлетев, например, к подстанции, можно поразить ее важнейшую часть, но это еще надо долететь до нее. Также я знаю, что оптическая система может быть эффективной при удержании цели при атаке", — рассказал эксперт.

Он пояснил, что видит преимущества такой опции в случае БПЛА "Ланцет" и FPV-дронов, однако не в случае новой модификации Shahed. Военный предположил, что иранские производители и сами до конца не понимают, зачем нужна оптическая система. Теоретически беспилотники могут использовать ее для ориентирования на местности при полетах на сотни километров, но Сергей Флеш таких изделий не знает.

Фото Shahed-238 Фото: Twitter

Также эксперт вспомнил о черной краске на корпусе, которая якобы поглощает радиоволны. Военный отметил, что это — лишь "домыслы журналистов", ведь он не слышал о существовании таких радикальных красок. Подобные материалы существуют, но они довольно объемные, и трудно сказать, можно ли оклеить ими дрон-камикадзе типа Shahed.

Кроме того, сообщалось, что Shahed-238 оборудован радиолокационной системой наведения.

"Здесь опять нас путают с переводом. У КР (крылатой ракеты, — ред.) есть радиолокатор, который помогает КР в полете. Это большое и сложное устройство — система радиолокации", — объяснил эксперт.

Он добавил, что в случае Shahed речь идет о системе наведения на сигналы РЛС ПВО для их поражения. Это возможно и может представлять проблему, потому что все средства противовоздушной обороны работают с применением радаров. Исключение составляют лишь системы, которые работают в инфракрасном спектре.

"Но стоит заметить, что такое наведение является лишь угрозой обзорных типов РЛС ПВО. Любой боевой комплекс с РЛС собьет ракетой "Шахед" быстрее, чем "Шахед" до него долетит даже с реактивным двигателем", — подчеркнул Бескрестнов.

Репортаж с презентации оружия в Иране

Он подытожил, что новая модификация Shahed получила новый дизайн и некоторые современные технологии. Однако радикально эти обновления на эффективность дронов в атаках на Украину не повлияют. По его словам, главным недостатком новой модификации Shahed будет цена.

"Я мог бы написать два листа того, что можно добавить к "Шахеду" и это будет круто звучать на выставке и в пресс-релизах, но на основную задачу "Шахеда" мало повлияет", — добавил военнослужащий.

Напомним, также о новой модификации Shahed-238 рассказал директор по развитию Defense Express Валерий Рябых. По его мнению, "иранцы пытаются скрестить беспилотник с возможностями ракет".

Также относительно новой модели Shahed уже высказался представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он предположил, что новый БПЛА будет сложнее сбивать из-за его черного матового цвета.