Масштабный сбой в работе "Киевстар": когда восстановится связь

Сейчас продолжаются ремонтные работы. Абоненты "Киевстар", которые имеют доступ к Интернету, для связи могут воспользоваться мессенджерами Viber, WhatsApp, Telegram, Signal, Messenger Facebook, Instagram.

У абонентов мобильного оператора "Киевстар" исчезнут проблемы со связью в течение нескольких часов. Об этом сообщил вице-премьер — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков по итогам итоговой встречи команды Министерства, передает NV.

"Завершилось совещание по поводу Киевстара. Надеюсь, что за несколько часов все восстановится", — сказал Александр Кубраков.

Сбой в работе "Киевстар": что известно

Утром 12 декабря произошел масштабный сбой в работе мобильного оператора "Киевстар". У абонентов отсутствовала связь и Интернет. В пресс-службе "Киевстар" сообщили, что в сети произошел технический сбой. В СМИ сообщили, что причиной сбоя в работе мобильного оператора стала хакерская атака на ядро сети. Эксперт телеком-рынка Роман Химич рассказал, что хакерские атаки на сети сотовых операторов возможны, однако ранее они не имели масштабных последствий.

СМИ со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации сообщило, что сбой в работе сети оператора "Киевстар" повлиял на работу национального роуминга. В результате абоненты не могут получить доступ к связи. В частности, "Киевстар" не может передать информацию о своих абонентах сетям других операторов.

Если абоненты "Киевстар" имеют доступ к Интернету, им рекомендуется использовать для связи мессенджеры Viber, WhatsApp, Telegram, Signal, Messenger Facebook, Instagram.

Напомним, в случае исчезновения мобильной связи украинцы могут воспользоваться услугой "Бесплатный национальный роуминг" во время военного положения. Абоненты могут подключиться к другому доступному мобильному оператору.