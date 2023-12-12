Повредили IT-инфраструктуру: в "Киевстаре" рассказали о ситуации с сетью

По словам Александра Комарова, сейчас частично работает только фиксированная сеть, однако если ситуация не изменится, она тоже перестанет работать в течение следующих 8-12 часов.

В результате хакерской атаки была существенно повреждена IT-инфраструктура мобильного оператора "Киевстар". Об этом в эфире телемарафона рассказал СЕО компании Александр Комаров.

Пока в компании не могут сказать, когда именно вернутся к работе в штатном режиме. По словам Комарова, произошла мощная хакерская атака, поэтому сейчас в компании оценивают масштабы повреждений и сколько времени займет восстановление.

Гендиректор "Киевстара" отметил, что основной целью этой атаки было повреждение виртуальной IT-инфраструктуры оператора. Он объяснил, что после хакерской атаки компания не могла противодействовать на виртуальном уровне. Поэтому они были вынуждены выключить "Киевстар" физически из сети, чтобы враг не получил доступ к инфраструктуре компании.

Несмотря на это, утечки личных данных пользователей оператора не произошло, ведь они находятся на других элементах инфраструктуры. Наиболее уязвимой является информация о геолокации пользователей, впрочем эти данные остались защищенными.

Также из-за частичного разрушения системы украинцам не будет доступна услуга "Национальный роуминг". По словам Александра Комарова, сейчас компания не пускает в сеть внешние контакты, даже если они верифицированы как партнеры.

Сейчас абоненты "Киевстар" не имеют доступа к связи и интернету, частично работает фиксированная сеть. Однако если ситуация не изменится, она тоже перестанет работать в течение следующих 8-12 часов.

Сбой в работе мобильный операторов: что известно

Утром 12 декабря мобильный оператор "Киевстар" сообщил о масштабном сборе в работе. Пользователи остались без доступа к интернету и связи, также не работал сайт оператора.

Вскоре стало известно, что причиной такой ситуации является хакерская атака на ядро сети.

Также о проблемах в работе сообщил мобильный оператор Vodafone. Абоненты оператора жалуются на проблемы с интернетом и пополнением счета. Кроме того, наблюдаются проблемы в работе приложения.