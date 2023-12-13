Сбой в "Киевстар": мошенники придумали новую схему для обворовывания людей, — МВД

Правоохранители просят украинцев переходить только по проверенным ссылкам и не предоставлять неизвестным персональные данные.

Мошенники не останавливаются ни на минуту и придумывают все новые схемы с помощью которых выманивают у доверчивых украинцев средства. Об одной из таких мошеннических схем рассказали в Министерстве внутренних дел.

На этот раз злоумышленники обворовывают людей манипулируя недавним сбоем в работе мобильного оператора "Киевстар".

Так, мошенники якобы от имени компании предлагают перейти по фишинговой ссылке и зарегистрироваться для получения компенсации.

Для этого они создают фальшивые боты в различных соцсетях, в которых и распространяют ссылки и якобы сообщают о сроках восстановления сервисов "Киевстара".

Когда жертва переходит по ссылке мошенники получают доступ к личным страницам в соцсетях и онлайн-банкингу.

Чтобы не попасть "на крючок" мошенников нужно доверять только информации на официальных страницах компании.

Также правоохранители предупреждают, что нельзя переходить по непроверенным и сомнительным ссылкам. Также не стоит делиться номером своего телефона и персональными данными.

Отметим, что 12 декабря в "Киевстар" сообщали о предоставлении компенсации клиентам, которые из-за масштабного сбоя не смогли воспользоваться услугами компании. Впрочем мобильный оператор не сообщал, что для этого необходимо заполнить какие-то заявки.

Несмотря на это, в Telegram-каналах распространяют различные сообщения, в которых от имени "Киевстара" просят якобы отправить какой-то запрос, для получения компенсации в размере 200 гривен на мобильный счет.

Фото: скріншот Фото: скріншот

В частности, ссылки в таких сообщениях переправляют на неизвестный закрытый канал на который уже подписалось более 3 тысяч человек.

Фото: скріншот

Напомним, по словам СЕО "Киевстара" Александра Комаровского, в результате хакерской атаки частично была повреждена IT-инфраструктура мобильного оператора. Несмотря на это он заверил, что утечки личных данных пользователей не было.

Также в украинской службе безопасности сообщили, что помогают компании восстановить сети. Восстановить фиксированный интернет у домохозяйств "Киевстар" планирует уже 13 декабря.