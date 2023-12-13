СБУ помогает "Киевстар" восстановить работу сети: когда заработает связь и интернет

В СБУ отметили, что цифровой инфраструктуре крупнейшего оператора телекоммуникаций Украины были нанесены критические поражения, поэтому восстановление всех услуг требует времени.

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Киберспециалисты Службы безопасности Украины (СБУ) и специалисты "Киевстар" во взаимодействии с другими государственными органами работают над восстановлением сети после хакерской атаки, которая произошла во вторник, 12 декабря. Об этом сообщает СБУ.

По предварительным расчетам ведомства, 13 декабря специалисты планируют полностью восстановить фиксированный интернет для домохозяйств, а также начать запуск мобильной связи и интернета. В СБУ отметили, что цифровой инфраструктуре "Киевстар" были нанесены критические поражения, поэтому восстановление всех услуг с соблюдением необходимых протоколов безопасности требует времени.

Спецслужба добавила, что ответственность за атаку уже взяла на себя одна из российских "псевдохакерских группировок", которая является подразделением Главного управления Генштаба Вооруженных Сил Российской Федерации (более известного как ГРУ), которое таким образом публично легализует результаты своей преступной деятельности.

Хакеры РФ показали результаты атаки на "Киевстар"

Российская хакерская группировка "Солнцепек" взяла на себя ответственность за взлом системы мобильного оператора "Киевстар". По словам хакеров, они проникли в систему "Киевстар" и полностью уничтожили 10 тыс. компьютеров, 4 тыс. серверов, данные в облачном сервисе и резервные копии.

Цель злоумышленников — нанести вред компании, которая обеспечивает связью бойцов ВСУ, государственные органы, силовые структуры. В завершение объяснили, что якобы имели сообщника среди работников "Киевстар" и пригрозили, что будут действовать дальше.

Сбой в работе "Киевстар": детали

Напомним, утром 12 декабря произошел масштабный сбой в работе мобильного оператора "Киевстар". У абонентов отсутствовала связь и интернет. В пресс-службе "Киевстар" сообщили, что в сети произошел технический сбой. В СМИ сообщили, что причиной сбоя в работе мобильного оператора стала хакерская атака на ядро сети. Эксперт телеком-рынка Роман Химич рассказал, что хакерские атаки на сети сотовых операторов возможны, однако ранее они не имели масштабных последствий.

СМИ со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации сообщило, что сбой в работе сети оператора "Киевстар" повлиял на работу национального роуминга. В результате абоненты не могут получить доступ к связи. В частности, "Киевстар" не может передать информацию о своих абонентах сетям других операторов.

Позже Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту кибератаки на компанию "Киевстар". Сообщалось, что по одной из версий за атакой стоят российские спецслужбы.

О проблемах в работе также сообщили другие мобильные операторы — Lifecell, Vodafon. Владелец "Монобанка" заявил, что система электронного банкинга также подверглась DDos-атакам, но устояла. Между тем украинцы утверждали, что не всегда могли провести электронные платежи через ряд других банков.