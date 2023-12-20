Нет связи и интернета: пользователи "Киевстара" пожаловались на новый сбой (фото)

На отсутствие связи жалуются, в частности, жители Николаева, Одессы, Днепра, Львова и Киевской области. Руководство компании пока не комментировало новый сбой в работе оператора.

Пользователи "Киевстар" начали жаловаться на очередной сбой в работе мобильного оператора. У многих абонентов утром 20 декабря отсутствует связь и не работает интернет.

Под последним постом компании о возобновлении работы мобильного приложения "Мой Киевстар" пользователи пишут, что перестали работать некоторые функции. У многих отсутствует мобильная сетях, не работает интернет и приложение.

Фото: скріншот

Фото: скріншот

Корреспондент Фокуса, проживающий в Одессе, также подтверждает информацию о сбое в работе мобильного оператора.

Фото: скріншот

Несмотря на это, сайт мобильного оператора работает в штатном режиме. На момент написания новости в компании не комментировали сбой в работе.

Сбой в "Киевстар": что известно

12 декабря в работе мобильного оператора "Киевстар" произошел масштабный сбой, причиной которого стала хакерская атака на ядро сети.

В СБУ открыли уголовное производство сразу по восьми статьям УКУ. Киберспециалисты службы безопасности помогали компании восстановить свою работу.

По словам народного депутата Виктории Гриб, во время атаки на оператора без связи осталось около 24 миллионов человек.

Между тем президент компании заявлял, что это самая масштабная хакерская атака на телеком-инфраструктуру в мире. Хакерам удалось частично разрушить ИТ-инфраструктуру оператора.

Напомним, эксперты рассказывают, что атаки на мобильных операторов продолжатся, поэтому украинцам нужно быть готовыми и адаптироваться.