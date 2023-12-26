В России надеются выпускать микросхемы при помощи древнего синхротрона времен СССР

В стране-агрессоре вспомнили о заброшенном технологическом накопительном комплексе в Зеленограде, который построили в 1991 году и тут же о нем забыли из-за развала Советского Союза.

Директор Института ядерной физики им. Будкера (РФ), Павел Логачев, заявил о планах по восстановлению работы технологического накопительного комплекса (ТНК), чтобы наладить выпуск полупроводников. Его слова 26 декабря передало российское информационное агентство Интерфакс.

ТНК был готов к эксплуатации еще в 1991 году, но им так не воспользовались. Причиной назван распад СССР. Информагентство поясняет, что ТНК является ускорителем частиц, чья энергия может применяться в сфере полупроводниковой литографии и, как следствие, производства микроэлектроники. По словам Логачева, ТНК поможет в создании и отладке литографического оборудования, как у ASML — производителя литографических сканеров из Нидерландов.

Российский ученый заявил, что наносить рисунок на пластины кремния будут либо при помощи рентгеновского излучения, либо плазмы. В любом случае, нужен будет такой аппарат, как ускоритель частиц, которую еще принято называть синхротронной установкой (синхротроном).

Ускоритель частиц времен СССР Фото: Zelenograd.ru Синхротрон расположен в Зеленограде, РФ Фото: Zelenograd.ru Синхротрон должны были запустить в 1991 году Фото: Zelenograd.ru

По его мнению, наладить работу такого оборудования можно к 2027 году, потратив 500 млн рублей (5,43 млн долларов США). Утверждается, что создание подобного проекта с нуля обошлось бы в 10 млрд рублей (108 млн долларов). Также нужно будет сделать литографы. Во сколько обойдется их производство, Логачев не уточнил.

СМИ пишет, что ТНК поможет наладить производство критически важных микросхем, однако выпускаться они будут небольшими тиражами, но вопрос рентабельности — не на первом месте. К новым разработкам привлекут экспертов из НИИ точного машиностроения (Зеленоград, ТНК расположен там же — ред.), задача которых — создать ускоритель для насыщения кремниевых пластин ионами, что необходимо для корректного функционирования микросхем. Ускоритель так же обещают представить через 3 года.

Ранее мы писали о том, что в России очень боятся ИИ-ботов вроде ChatGPT, Midjourney, DALL-E, StableDiffusion. В МО РФ заявили, что подобные приложения влияют на мысли россиян.