Опасный вирус тайно заражает сотни тысяч смартфонов: какие приложения нельзя устанавливать
Игры, гороскопы, программы для повышения производительности содержат вредоносное ПО Xamalicious, способное захватить полный контроль над устройством.
Эксперты по кибербезопасности обнаружили в операционной системе Android новую уязвимость, которая позволяет заражать смартфоны и планшеты через приложения и совершает ряд вредоносных действий. Об опасной угрозе пользователей предупредила компания McAfee Mobile, передает The hacker news.
Вредоносная программа, получившая название Xamalicious, разработана с использованием платформы с открытым исходным кодом Xamarin. Она собирает метаданные о взломанном устройстве и связываться с сервером управления и контроля (C2) и, получив "одобрение" переходит ко второму этапу: внедряется глубже и получает полный контроль над устройством. Это дает ей возможность выполнять такие действия, как нажатие на рекламу, переход по вредоносным ссылкам, установка приложений. И все это без ведома пользователей.
Вредоносное программное обеспечение Xamalicious обычно маскируется под приложения для здоровья, игры, гороскопы и программы для повышения производительности. Все зараженные приложения запрашивали у пользователей доступ к дополнительной информации.
Эксперты из McAfee Mobile выявили 25 приложений, содержащих это вредоносное ПО. Некоторые приложения были размещены в официальном магазине Google Play с середины 2020 года и установлены не менее 327 тыс. раз. Большинство случаев заражения зарегистрировано в Бразилии, Аргентине, Великобритании, Австралии, США, Мексике, в некоторых странах Европы.
Вот список опасных приложений, которые нельзя устанавливать и запускать:
- Essential Horoscope for Android (com.anomenforyou.essentialhoroscope)
- 3D Skin Editor for PE Minecraft (com.littleray.skineditorforpeminecraft)
- Logo Maker Pro (com.vyblystudio.dotslinkpuzzles)
- Auto Click Repeater (com.autoclickrepeater.free)
- Count Easy Calorie Calculator (com.lakhinstudio.counteasycaloriecalculator)
- Sound Volume Extender (com.muranogames.easyworkoutsathome)
- LetterLink (com.regaliusgames.llinkgame)
- NUMEROLOGY: PERSONAL HOROSCOPE &NUMBER PREDICTIONS (com.Ushak.NPHOROSCOPENUMBER)
- Step Keeper: Easy Pedometer (com.browgames.stepkeepereasymeter)
- Track Your Sleep (com.shvetsStudio.trackYourSleep)
- Sound Volume Booster (com.devapps.soundvolumebooster)
- Astrological Navigator: Daily Horoscope & Tarot (com.Osinko.HoroscopeTaro)
- Universal Calculator (com.Potap64.universalcalculator)
На первом этапе внедрения "вирус" самостоятельно обновлял основной файл пакета Android (APK), а это означает, что Xamalicious можно использовать в качестве шпионского ПО или банковского трояна без какого-либо взаимодействия с пользователем.
Компания Google заявила, что ее сервис Play Protect защищает пользователей Android от вредоносных программ как в Play Store, так и вне его. В таком случае юзеры должны были получить предупреждение о том, что приложение, которое они загружают, — небезопасно.
"Если у пользователя уже было установлено одно из этих приложений, содержащее вредоносное ПО, он получал предупреждение, и оно автоматически удалялось с его устройства, — добавили в Google. — Если пользователь попытается установить приложение с этим обнаруженным вредоносным ПО, он получит предупреждение, и установка приложения будет заблокирована".
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