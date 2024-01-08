ВС РФ используют БПЛА с машинным видением и целеуказанием: в чем его особенность

Украинский военный видел, как российские военные использовали БПЛА с машинным видением и автоматическим целеуказанием на неопределенном участке фронта. Такие дроны являются более точными и меньше зависят от пилота, рассказали аналитики Института изучения войны.

Российская Федерация будет производить "миниатюрные" разведывательные беспилотные летательные аппараты и тактические ударные боеприпасы к дронам. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 7 января.

6 января российский государственный оборонный конгломерат "Ростех" объявил, что дочернее предприятие "Калашников" будет производить "миниатюрные" разведывательные дроны и тактические ударные боеприпасы к БПЛА в 2024 году.

Кроме этого, 6 января украинский военный аналитик рассказал, что наблюдал за тем, что российские военные использовали беспилотники с машинным видением и автоматическим целеуказанием на неопределенном участке фронта. По его словам, дрон является более точным и меньше зависит от человека-пилота. Кроме этого, на БПЛА не влияют комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Напомним, 5 января представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что российские военные начали применять ударные дроны типа Shahed 131\136 для атак по позициям украинских военных. По его словам, в прифронтовой зоне сложно уничтожать такие дроны.

В тот же день эксперт в области бронетехники Андрей Тарасенко рассказал, что российские оккупанты создают специальные мастерские для оборудования бронетехники дополнительными защитными системами против FPV-дронов. По словам одного из россиян, установка некоторой защиты на боевую машину может занять один день.