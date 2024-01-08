"Нет не только денег": боец ВСУ ответил, хватит ли на фронте миллиона FPV-дронов

Военнослужащий Игорь Луценко рассказал, что государство закрывает лишь 10-20% потребностей. Он озвучил другую цифру, сколько Украине необходимо дронов для удержания фронта и продвижения вперед.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина планирует изготовить за 2024 год миллион FPV-дронов. Военнослужащий Вооруженных сил (ВСУ) и экс-депутат Верховной Рады Игорь Луценко в интервью для "Телеграф" ответил, будет ли достаточно такого количества.

"Миллион дронов — это абсолютно достижимая цифра для производства. Однако нам надо иметь хотя бы два-три миллиона в год", — подчеркнул он.

Защитник объяснил, что война в Украине — довольно интенсивная, поэтому способна "проглотить" такое количество FPV-дронов. По его словам, миллиона единиц было бы достаточно для удержания фронта, но не для продвижения.

"Вопрос даже не в количестве, а в качестве. И вопрос в том, будет ли государство участвовать в этом процессе. Сейчас на 90% это решают частные производители и за частные средства", — рассказал Луценко.

Он предположил, что если бы Украина еще полгода назад заметила "большой тренд" на FPV-дроны, можно было бы уже сделать большой государственный заказ. Также беспилотники можно было бы распределить — по калибрам, моделям и классам.

"И наши частные предприятия могли бы выполнить эту задачу. Прежде всего этим должен заняться крупный и средний бизнес, возможно, объединиться", — отметил военный.

Он подчеркнул, что сейчас производство дронов в Украине — почти полностью частное. Государству удается закрывать лишь 10-20% потребностей армии.

"Мне кажется, что государственный ВПК практически не работает. Все держится на частной инициативе. В конце концов от государства нет не только денег, а даже формулировки того, что это нужно", — добавил Луценко.

Напомним, украинский производитель дронов Юрий Абдула предупреждал, что только за первый квартал 2024 года Россия может изготовить 5 миллионов FPV-дронов.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко в комментарии Фокусу также объяснял, что миллион FPV-дронов за год — это амбициозно, но может быть недостаточно.