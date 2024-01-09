РФ использует новый FPV-дрон-ретранслятор "Упырь": в чем его особенность (фото)

Беспилотник используется для увеличения полезного радиуса действия малых дронов. Сейчас зафиксированы единичные случаи его применения врагом.

Вооруженные силы Российской Федерации используют FPV-дрон-ретранслятор "Упырь", который повторяет сигналы управления от пилота к БПЛА и наоборот. Об этом сообщили в украинском милитари Telegram-канале In Factum.

"Используется (российский FPV-дрон-ретранслятор "Упырь", — ред.) для увеличения полезного радиуса действия малых FPV-дронов. Дрон повторяет (ретранслирует) сигналы управления от пилота к FPV-дрона, и наоборот для видеосъемки", — говорится в сообщении.

В частности, такая схема требует двух пилотов. В In Factum отметили, что пока зафиксированы единичные случаи использования такого беспилотника. Однако российские военные учатся и совершенствуются, что в свою очередь нельзя оставить без внимания.

Российский FPV-дрон-ретранслятор "Упырь" — российский FPV-дрон

Напомним, 9 января аналитик Defense Express Сергей Згурец рассказал, что Российская Федерация могла получить ограниченное количество иранских реактивных беспилотных летательных аппаратов типа Shahed-238. По его словам, первая информация о БПЛА Shahed с реактивным двигателем появилась в ноябре 2023 года. Кроме этого, он считает, что более подробная информация об этом дроне появится через несколько дней.

18 декабря командир батальона К-2 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы Кирилл Верес рассказал, что российские военные имеют преимущество в FPV-дронах. Он отметил, что у противника растет применение дронов в бою, в то время как в Украине пропорционально увеличивается количество систем РЭБ.