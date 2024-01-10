182 опорных пункта и сотни россиян: Федоров рассказал, как БПЛА изменили ситуацию на фронте

Украинские дроны уничтожили укрепленные позиции врага, где было сосредоточено много огневой техники. В отчет вошли данные роты Нацгвардии, подразделения СБУ, 15 рот ВСУ и подразделения Госспецсвязи, рассказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

За неделю ударные роты БПЛА поразили 182 опорных пункта Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

"За прошедшую неделю ударные роты БПЛА поразили 182 опорных пункта", — сказал Михаил Федоров.

По его словам, речь идет об укрепленных позициях, где сосредоточено много огневой техники. В частности, именно с них враг обстреливает позиции Вооруженных сил Украины. Кроме этого, операторы дронов ликвидировали 288 российских военных, поразили 19 вражеских танков, 40 боевых бронированных машин, 29 орудий, 33 грузовика, 16 единиц САУ, ПВО, 11 единиц радиотехнического оборудования, три РСЗО, 13 минометов/ПТРК/пулеметов.

В отчет вошли данные роты Нацгвардии, подразделения СБУ, 15 рот ВСУ и подразделения Госспецсвязи.

"Дроны стали настоящими геймчейнджерами в этой войне. Они уничтожают врага, меняют ситуацию на поле боя и сохраняют жизнь нашим военным", — добавил Федоров.

Напомним, 9 января стало известно о том, что 12-я бригада НГУ получила 500 FPV-дронов от волонтеров. С помощью БПЛА бойцы поражают военную технику врага.

В тот же день в пресс-службе СБУ сообщили, что ЦСО "Альфа" уничтожил личный состав и военную технику ВС РФ на поле боя. Для этого бойцы применяли дроны-камикадзе.